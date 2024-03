Al Dépor se le acumulan los problemas con las tarjetas: “Es mejor prevenir”

El Deportivo se ha metido de lleno en un limbo competitivo que exige el mayor tacto posible tanto a Idiakez como a los jugadores. Con nueve partidos por delante, el conjunto coruñés ha entrado por fin en el tramo decisivo de la temporada. Ese en el que un mal partido puede tirar todo el trabajo del curso por la borda. Y lo ha hecho condicionado por la acumulación de ciclos de tarjetas. El técnico vasco tiene hasta seis jugadores en riesgo de sanción si ven una cartulina más. A Lucas Pérez, Yeremay y Ximo se han sumado el pasado fin de semana Diego Villares, Jaime Sánchez y Raúl Alcaina, quien ya traía tres del Alcoyano. “No cabe duda que es un problema. Hay que gestionar bien todo esto”, comienza a reflexionar el extécnico blanquiazul Rodríguez Vaz en un debate en el que no todos concuerdan: ¿Debe o no debe el Dépor forzar las amarillas?

Seis jugadores coinciden a la vez en riesgo de sanción. En el horizonte hay un partido marcado en rojo, el del Barça Atlétic el 12 de mayo, aunque cada encuentro tiene su importancia e Imanol Idiakez explicó en sala de prensa que prefería no pensar en estos temas. Sin embargo, tanto Vaz como Riveiro creen que hay que provocar las tarjetas de manera coherente. “Yo en ese barco, no; es lo que hago; ni discuto con los futbolistas. Yo sí soy partidario de forzarlas y también de no acumular tantos jugadores”, explica tajante el técnico del Arteixo.

El verinés le secunda: “Hay que provocar las quintas tarjetas, sobre todo que no coincidan algunos. Hay varios en la misma línea. Uno debe provocarla, pero con sentidiño. Hace años era escandaloso, pero ahora los árbitros toman medidas”. Ambos también están de acuerdo en que puede ser útil para dar descanso a jugadores que puedan estar tocados o lleguen renqueantes. “Ahí tienes una forma de poder liberar a un jugador y darle quizá 14 días de pausa en lugar de siete. También hay que analizar a los rivales, ver qué tienes y, de cara al futuro, hacer la quinta. Ver qué jugador o jugadores te puede convenir perder”, analiza Juan Riveiro. Vaz añade que se debe estudiar si conviene más “en casa o fuera” y advierte que el partido ante el filial blaugrana es una fecha clave: “No puedes cometer la tontería de llegar ahí. Hay que provocarlas antes”.

Del otro lado se encuentra Manu Sánchez. El extécnico del Dépor Abanca cree que Idiakez, por su forma de “gestionar el vestuario”, no forzará tarjetas. “Creo que va a hacer que caiga por su propio peso. No va a forzarlo. En parte porque él le da mucha importancia al grupo. Tú en el momento que le dices a un jugador que fuerce una tarjeta le das una importancia por encima del resto. ‘Voy a escoger cuándo me quedo sin ti’, ese es el mensaje. Y, además, le das una importancia extra a unos partidos por encima de otros. Mi impresión es que Imanol no se quiere jugar esas bazas y que sea selección natural”, explica.

Juan Riveiro se muestra a favor de controlar cuándo y cómo perder a los jugadores (si se puede) para evitar “la Ley de Murphy” en días clave: “Es mejor preverlo y provocarlo. En el Dépor tienes varios jugadores importantes y, de repente, te puedes ver sin Lucas, Yeremay y Villares. Si pierdes a esos tres, quizá luego miras y no tienes tan fácil sustituirlos a la vez”. Añade, además, que si Lucas sigue tocado quizá se le deba incluir: “Igual hay que convocarlo y que se dirija al línea”.

Vaz, por su parte, cree que no será traumático y se ha demostrado que hay más jugadores en el banquillo listos para participar: “Hay que ser optimista con el fondo de armario. El otro día sin Lucas ni Mella, la actuación de Davo y Hugo Rama fue bastante positiva”.

Preguntados por cuál es el jugador que les preocuparía más perder, Manu Sánchez tiene claro que es Yeremay: “Es el más desequilibrante. Te da ese perfil de uno para uno, se sabe asociar, puede pasar desapercibido y cuando aparece, desequilibra…”. Juan Riveiro, por otra lado, apunta el nombre de Diego Villares: “Ese medio del campo no tiene sustituto real”. A lo que añade que, aunque sin Lucas o Yeremay “te vas a resentir”, hay jugadores como “Davo o Hugo” que pueden suplirlos bien.