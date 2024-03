Vuelta al trabajo pendiente del estado físico de Lucas Pérez

El Dépor, tras la jornada de descanso de ayer, volverá hoy a los entrenamientos a las 11.00 horas en la Ciudad Deportiva de Abegondo. El principal punto de interés es conocer el estado físico de Lucas Pérez, que fue baja ante el Rayo Majadahonda y que en la primera sesión de la semana, el lunes, no realizó ningún tipo de trabajo junto al resto de sus compañeros. El coruñés es duda para el choque de este fin de semana ante el Cornellà, aunque en principio su dolencia no revestía gravedad, tal y como apuntó la semana pasada el propio Imanol Idiakez. Si no llegase a tiempo para el duelo en tierras catalanas, volvería a ser Hugo Rama su sustituto. El de Oroso se siente reafirmado tras el duelo por lo que sintió en el terreno de juego y por los elogios de su entrenador en la rueda de prensa. Además de Lucas, el otro futbolista que no saltó al terreno de juego en la sesión del lunes fue Mikel Balenziaga, quien lleva semanas al límite de la baja.