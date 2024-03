Cris Martínez: “Sé que muchos equipos de Primera están deseando que el Dépor Abanca vuelva”

Cris Martínez (Astorga, 1993) es capitana e historia viva del Dépor Abanca. Está en el proyecto del equipo femenino desde el primer día, desde 2016, y este domingo jugará su partido 200 con la camiseta del Dépor. El destino ha querido que el duelo sea en Riazor y con un ascenso a Primera en el horizonte.

El choque ante el Europa es en Semana Santa y tiene una efeméride particular. ¿Vendrá su familia?

Sí, supongo que sí y más por lo especial que va a ser, por llegar a los 200 partidos. Ojalá, celebrarlo y hacer una foto con ellos en el campo.

¿Se emocionará?

No soy mucho de llorar por las cosas que me pasan a mí, pero sí por las que le ocurren a otros. Pero supongo que mi padre llorará y entonces ya me hará llorar a mí.

Ahí ya será difícil cerrar el grifo...

Seguro (se ríe).

¿Ya le ha reservado sitio a la camiseta conmemorativa?

Seguro que la enmarco y la cuelgo en alguna pared de casa.

¿Proyectó algo así cuando vino?

No. Ojalá jugar ese partido 200 el domingo y que toda vaya bien y que pueda disfrutar. Llevo mucho tiempo aquí. Estoy feliz y agradecida por todo lo que me han dado. No voy a decir que ojalá sean otros 200 (se ríe), porque es muy complicado. Pero ojalá sean unos poquitos más.

¿Acaba contrato este mes de junio? ¿Han hablado de seguir?

El Dépor siempre me ha trasladado que quiere seguir contando conmigo y todo es llegar a un acuerdo. He sido muy feliz aquí y por mí no va a haber ningún problema.

Ha cambiado mucho el equipo...

Cuando llegué hace ocho años se estaba creando con las jóvenes promesas gallegas y se consiguió algo increíble, que fue subir y hacer un gran año en Primera. Por desgracia bajamos al siguiente, pero el Dépor ha apostado desde entonces y sigue apostando: quiere tenerlo en la máxima categoría. Estoy feliz porque un equipo como el Dépor crea de esa manera en el proyecto.

Más allá del boom del ascenso y de aquel Dépor, ha ido el equipo poco a poco calando en la ciudad y en la afición...

Lo mejor que tiene el Dépor es la afición. Es cierto que a nosotras nos sigue mucha menos gente y nos gustaría que toda la ciudad se volcara. Pero poco a poco, tienes que ir enganchando y, sobre todo, conectar a mucha más gente en estas últimas jornadas para el año que viene.

¿Qué le da el Dépor a sus jugadoras? Seguro que algunas de las que se marcharon, como Tere, María o Iris, ya le han mandado mensajes para que vuelvan ya a Primera...

Sí, Tere, Iris, Athenea, Gaby, Pecas se acuerdan mucho del Dépor. Alguna volverá algún día. Ellas quieren al Dépor tanto como yo, pero por circunstancias de la vida han dado pasos más grandes.

Usted pudo dar uno de esos pasos, marcharse...

Sí, me pude ir. Pero me tiró estar cerca de casa, el Dépor y eso...

Y ha conseguido estabilidad...

Sí y no es sencillo. A veces puedes buscar otros objetivos, pero yo estaba feliz en el club, en la ciudad y por poder estar cerca de mi familia. Todo eso pudo más.

¿Por qué aquel Dépor dejó tanta huella en ellas y en toda España con solo un año en Primera?

Fue increíble. Salieron jugadoras muy buenas e hicimos un Dépor para el recuerdo. Todos los rivales nos recuerdan con cariño. Sé que muchos equipos de Primera quieren que el Dépor vuelva, yo la primera, por eso me quedé. Jugábamos un fútbol muy bueno, venía mucha gente a vernos y eso era llamativo para los conjuntos que jugaban en Abegondo, incluso para el propio Barça.

Son el equipo favorito para el ascenso. ¿Cómo llevan la recta final?

Con ganas y más en Riazor. Llevamos tiempo peleando y queremos atarlo. Te ves ahí arriba, es a ti al que tienen que ganar. El año pasado fuera de casa no estuvimos tan fuertes y este año hemos estado bien.

¿Cómo se levanta el equipo después del golpe del año pasado?

Fue duro, pero intentas quedarte con todo lo bueno y lo malo para utilizarlo este año. Nos quedamos a las puertas (del ascenso) y no quedaba otra que seguir. No es fácil lo que hemos hecho. Siempre hemos peleado por estar ahí arriba. Este año parece que sí y ojalá.

Otro golpe, aunque menor, fue ese 2-2 ante Osasuna. ¿Cómo lo han gestionado esta semana?

Irene (Ferreras) nos pidió que seamos responsables porque vas ganando 2-0 y no se te puede escapar. Es cierto que nos puso las pilas y ojalá que sirva para sacar lo que queda y que no nos confiemos.

¿Se enfadó mucho?

Vas ganando 2-0 en casa y pudiste perder y, después del partido en Barcelona, el enfado era lógico. Ojalá nos sirva de escarmiento y que el domingo saquemos los tres puntos.

¿Qué pasó ante el Barça B?

El resultado lo dice todo. Fue un desastre. Después del descanso creíamos que podíamos empatar y nos pusimos 3-2, pero el 4-2 nos mató. Perdimos dos partidos en toda la temporada y no te puedes venir abajo, menos al final. Salimos bien (ante Osasuna) y eso que reponerse de una goleada así es complicado. Dejémoslo en que uno fue un mal día (Barcelona) y el otro fueron unos malos minutos (ante Osasuna).