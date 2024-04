Ximo: "Mella genera espacios para mí, me puedo aprovechar"

Entre las múltiples alegrías que se llevó la afición ante Unionistas, destacó esa conexión entre Mella, Ximo Navarro e incluso Diego Villares. El lateral andaluz no oculta lo a gusto que se encuentra compartiendo banda con el canterano. "Es muy fácil (jugar con él). Los rivales saben cómo está y qué jugador es Mella. Genera espacios para mí, me puedo aprovechar, sobre todo en casa. Estoy muy contento de jugar con él, ojalá nos podamos ayudar mutuamente", asegura quien echa de menos a Lucas, a pesar de resaltar el rendimiento del equipo sin él. "No tenía ninguna duda (de que el equipo iba a responder). Lucas aporta goles y a balón parado, pero sacamos partidos adelante, el equipo respondió. Tuvimos dos partido fuera y el de Unionista muy completos. Estaremos encantados de que vuelva", relata.

Esa es la gran duda: cuándo volverá. Ximo aporta algo de luz. "Va haciendo cosas con el equipo, alguna parte con nosotros, otra personalizado. Le esperamos con ganas. No te sabría decir (cuándo volverá). Se va sintiendo mejor. Y si no está, jugarán otros compañeros y el equipo ha ido respondiendo. En el vestuario está animado y contento. Como uno más, aunque no juegue. Ayuda en todo, en la previa y en la semana. Como un capitán, ha sido un ejemplo", sentencia.

Navarro valora su capacidad para rendir a un gran nivel, a pesar de que la primera parte de la temporada estuviese llena de lesiones. "La primera parte no juegué todo lo que quise, la última lesión me tuvo dos meses parados. Luego he jugado casi todos los minutos. Llevo mucho tiempo jugando, tuve lesiones y siempre he logrado volver en buen momento. No tuve problemas para encontrar ese punto óptimo", asegura.