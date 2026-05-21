Escudero: "Hay que transmitir tranquilidad a los chavales más jóvenes"

Se acerca el gran partido para el Deportivo y los nervios se palpan en una ciudad volcada con su equipo. Banderas, bufandas, telas... y eso llega a los jugadores. Sergio Escudero, vallisoletano y uno de los veteranos, es uno de los encargados de poner cautela en el vestuario. "Todos esos mensajes hay que transformarlos en fuerza y en ganas de ganar", expresa el lateral zurdo.

El Deportivo aspira a subir a Primera División en Pucela, tierra de Sergio Escudero. El zurdo regresará a casa dos temporadas después de su salida y advierte que, en frente, estará "un equipazo" que querrá despedirse "de su afición" en el que será su último encuentro en casa. Lo afronta "ilusionado" por el hecho de volver a casa, pero centrado en cumplir con el día a día. "Sería especial, pero no estoy pensando en el ascenso, estoy pensando en que se dé un buen partido y hacer lo que llevamos preparando toda la semana", expresa el lateral de 36 años. "Si podemos conseguir el objetivo allí mucho mejor. Hay que estar centrados en hacer un buen partido", añade.

Escudero intenta poner calma y que todo el mundo se centre en hacer el trabajo que le toca. No ha tenido que pegar ningún "tirón de orejas" porque "la gente es consciente de lo que hay en juego". No obstante, toda esa "ilusión que hay fuera" se traslada al vestuario y en ese momento toca poner pausa: "Hay que salir a competir y dejarnos cada gotita de sudor en poder ganar y conseguir el objetivo. Por eso hay que transmitir tranquilidad a los chavales más jóvenes".

Escudero, a la izquierda, con Noubi. / Iago López/Roller Agencia

Escudero alucina con el desplazamiento masivo de la afición del Deportivo

Escudero cree que es "una locura" la cantidad de aficionados blanquiazules que viajarán a Pucela. En especial, aquellos que lo hacen sin entrada. "Eso en muy pocos sitios pasa. Hay que estar muy agradecido de toda esa gente que va a estar incluso sin entrada. Los vamos a necesitar a todos", expresa. Al vallisoletano le ponen "los pelos de punta" el "esfuerzo" mayúsculo que supone acudir a Valladolid sin poder asistir al campo: "Eso dice de la grandeza del club".

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Sergio Escudero acaba contrato en junio. Está feliz en A Coruña, donde ha pasado dos cursos marcados por las lesiones: "A mí me gusta ser cauto, primero hay que conseguirlo. El partido del domingo es el más importante, si se puede conseguir, mejor. Y obviamente que me gustaría estar en Coruña, es una ciudad que me encanta, estoy muy a gusto, la gente me trata bien". A partir de ahí estudiará su futuro, pero no le parece clave en este momento: "Es lo que menos me importa. Quiero dejarlo aparcado porque lo más importante es el partido del domingo".