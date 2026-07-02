Deportivo
El ex del Deportivo que fue entrenado por la gran amenaza de España en el Mundial: "Es espectacular"
La Roja se la juega esta noche ante Austria
España entra en el mata-mata y esta noche a las 21.00 tiene una cita con la historia ante Austria. En juego, acceder a unos octavos de final que medirá a los de Luis de la Fuente con la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Croacia de Luka Modric. La eliminación de Alemania o el sufrimiento de Inglaterra y Brasil ponen en alerta a La Roja, que se medirá ante el pionero del gegenpressing, la contrapresión, el estilo que ha irrumpido en el fútbol en la última década y media y en cuya escuela se enmarcan entrenadores como Jurgen Klopp o Hansi Flick.
Ralph Rangnick (Backnang, Alemania, 1958) es la cabeza pensante de la selección que amenaza la continuidad de España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El técnico germano es la cabeza pensante del modelo Red Bull, y durante las últimas dos décadas ha sido el gran impulsor de la contrapresión en el fútbol de élite.
Bajo sus órdenes trabajó Sergio Escudero, exjugador del Deportivo que está cerca de convertirse en nuevo futbolista del Real Zaragoza. El vallisoletano pasó las últimas dos temporadas en A Coruña. Mucho antes, en Gelsenkirchen, coincidió con Rangnick cuando este era entrenador del Schalke 04, en un equipo que contó en sus filas con Raúl González Blanco.
La experiencia de Escudero, ex del Deportivo, con Rangnick
"Es un entrenador espectacular, muy metódico y atento a los detalles", explica Sergio Escudero a El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, a quien entrenó en el Schalke.
"A mí me ayudó mucho, yo era muy joven [21 años] y no hablaba alemán, pero siempre tenía tiempo para venir a explicarme personalmente los aspectos que no había entendido", ahonda el lateral izquierdo, que recuerda especialmente los ejercicios "muy intensos" para trabajar la presión tras pérdida y su visión de que los jugadores supieran "interpretar los espacios": "Le daba tanta importancia a dónde tenías que estar como a cuándo tenías que estar. No quería un equipo estático".
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