La Federación de Peñas del Deportivo abandona el Foro Social
«Ante la ausencia de diálogo, comprensión e imposición unilateral de las condiciones a Maratón Inferior, decidimos renunciar»
La Federación de Peñas del Deportivo, una de las entidades convocantes de la manifestación del pasado jueves, anunció que decide abandonar el Foro Social del Deportivo, un organo creado por la entidad para establecer un contacto directo con la afición. «Ante la ausencia de diálogo, comprensión e imposición unilateral de las condiciones a Maratón Inferior, decidimos renunciar a nuestra presencia en el Foro Social, ya que no encontramos justificación para seguir acudiendo», se puede leer en el órgano que agrupa a más de 200 peñas del Deportivo. Este mismo comunicado y esta misma medida fue adoptada por Riazor Blues. Las diferencias vienen de la campaña de abonados, de los precios y de las condiciones de acceso a Marathón Inferior.
El Dépor, según reveló el viernes el propio club coruñés, cuenta con 11.728 abonados que han renovado su carnet.
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