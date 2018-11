Los ETF, Celgene y The Kraft Heinz

- Hola David. Tras las bajadas de octubre y el rebote que vemos actualmente, ¿ves una buena opción entrar en un ETF [fondo cotizado] del SP500 o el Nasdaq? ¿Qué punto en ambos índices podría indicar que no es un simple rebote por sobreventa y que siguen con la tendencia alcista? Saludos desde Asturias y muchas gracias por tus consejos.

-Desde 2009 la tendencia de la Bolsa de Estados Unidos es alcista y se puede estar en la Bolsa norteamericana mientras no pierda mínimos de febrero. Como repito desde hace nueve años, las correcciones, mientras no cambie la tendencia, son oportunidades de entrada a favor de dicha tendencia. Febrero y octubre han sido las últimas oportunidades tal y como se ha comentado, aunque hay que ser consciente de que el ciclo ya va maduro (ya van casi 10 años de subidas y nada es eterno). Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Saludos señor Galán. ¿Podemos calificar de doble suelo las figuras realizadas ayer por Celgene y The Kraft Heinz o simplemente es un movimiento de continuidad bajista? Muchas gracias.

-Celgene se encuentra en tendencia bajista y de momento no da señales de cambio de tendencia. Tiene la primera resistencia clave en los 95,30 dólares. El valor mejoraría para medio plazo en caso de situarse por encima de ese nivel. Mientras no lo supere lo mejor sería estar en liquidez.

En el caso de The Kraft Heinz también estamos ante un valor que se encuentra en clara tendencia bajista. Aquí la resistencia clave de medio plazo estaría en los 64,30 dólares. Solo mejoraría por encima de este nivel. De momento ambos valores se comportan peor que la media del mercado y por tanto no es aconsejable la inversión en ellos.

- Buenas noches señor Galán. Compre PharmaMar a 6 euros y tengo dos preguntas: ¿Qué hago, mantengo a toda costa o vendo y pierdo dinero? ¿Qué está pasando con las acciones esta temporada? Gracias.

-PharmaMar es un valor débil y bajista. Solo mejoraría de superar los 1,915 euros. Sobre qué hacer cuando se pierde mucho dinero, es una decisión muy personal, de si merece la pena esperar y arriesgar a perder lo poco que queda o vender y quedarse con algo de dinero. La única manera de evitar llegar a esta situación es poner stop siempre. Esa es la recomendación de carácter general que me atrevo a hacer desde hace 11 años: poner un stop a las posiciones. Por experiencia personal llegué a la conclusión de que es lo más rentable a la hora de invertir y la única forma de evitar desastres.

La situación de esta empresa es fácil de explicar. Era una empresa química que se ha reconvertido en biofarmacéutica y de los últimos 10 años la mitad ha tenido pérdidas. Pero lo peor no es esto. Si sumamos el resultado de beneficios/pérdidas de los últimos 10 ejercicios, resulta que la compañía ha perdido dinero, no es rentable. Ojalá saque algún nuevo medicamento que pueda comercializar, ya que se dedica a una labor muy noble y le desearía el mayor de los éxitos, pero recientemente se ha llevado varios varapalos en forma de no aprobación de la comercializaciones de sus medicamentos en varios mercados. Un cordial saludo y buenas inversiones.

- Hola. Estoy siguiendo Central Garden & Pet Company (Centa) y quisiera conocer su opinión ahora que parece rebotar desde su medida de 200 sesiones. ¿Dónde ve usted su objetivo de medio plazo? Muchas gracias de antemano. Aprecio mucho su opinión.

-El valor mantuvo una impecable tendencia alcista desde el año 2014, pero este verano ha dado señal de venta al perder el soporte clave que tenía entre los 33 y 34 dólares. En la actualidad lo mejor es no estar en el título a la espera de que forme algún suelo importante, aunque sí es verdad que tiene cierto soporte en la zona de los 28 dólares. Hay valores que se están comportando mucho mejor en Estados Unidos y que muestran más fuerza, como McDonald's, Starbucks, Ubitiqui Networks, Altria, Chipotle Mexican Grill, Fastenal, Walt Disney, Visa, Mastercard o Adobe Systems, entre otros. Un cordial saludo y buenas inversiones.