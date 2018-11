El comité europeo denuncia que Alcoa trata de boicotear su informe externo

Los sindicatos denunciaron ayer las dificultades que a su juicio está poniendo Alcoa a la empresa contratada para asesorarles para emitir un informe independiente sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para los 686 trabajadores de las fábricas de A Coruña y Avilés. El comité europeo de Alcoa (Eurofórum), que representa a todas las empresas que tiene la compañía en territorio comunitario, se reunió ayer en Madrid y puso de manifiesto esas trabas que asegura que se están poniendo a la asesoría. "Cuando Alcoa pone dificultades para que hagamos la auditoría es porque tiene algo que ocultar, porque la empresa está mintiendo en este proceso", considera el presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho. La plantilla de A Grela inició ayer a las diez de la noche una huelga de 24 horas.

En la misma línea, el presidente del comité de empresa asturiano, José Manuel Gómez de la Uz -también miembro del Eurofórum-, lamentó que la multinacional pone "todas las trabas posibles para que la empresa contratada no haga su trabajo correctamente". Los trabajadores consideran que esta actitud de bloqueo demuestra "mala fe" por parte de la empresa, al no facilitar toda la información que le requiere la consultora que han contratado los trabajadores para realizar un informe externo e independiente sobre la situación de las dos plantas amenazadas de cierre. En este sentido, Corbacho entiende que Alcoa ha preparado "un proceso pensado para cerrar dos plantas que no se tienen que cerrar" y confía en desmontar sus argumentos durante el periodo de consultas del ERE, prorrogado ya hasta el 27 de diciembre.

La empresa basa su decisión en la obsolescencia de las instalaciones, el aumento de los costes (de la alúmina y la electricidad) y las pérdidas de 100 millones de euros que han acumulado las dos plantas en los dos últimos ejercicios según sus cuentas. Los trabajadores insisten en que las factorías son competitivas y rentables y achacan los números rojos a la propia estrategia de la multinacional. "Sabemos que Alcoa está mintiendo en este proceso y trataremos de demostrarlo durante el periodo de consultas", remacha Corbacho.

Empresa y comités están citados a una nueva reunión para negociar el ERE el próximo martes. Esa misma semana está previsto que se reúna también la mesa tripartita, con representantes del Gobierno, sindicatos y la propia empresa.

El Eurofórum, además, sopesa recurrir el fallo de la Corte de Rotterdam que desestima su denuncia contra Alcoa por incumplimiento del proceso de información y consulta. "Vemos margen para ganar el recurso. El juez, por ejemplo, reconoce que se trata de un problema transnacional, y no exclusivo de España, como defiende la compañía", señaló Gómez de la Uz.

Entretanto, la plantilla coruñesa inició ayer la primera huelga en la fábrica de A Grela, un paro de 24 horas que durará hasta las diez de esta noche. La medida permitirá a los trabajadores desplazarse durante la mañana de hoy a la fábrica de San Cibrao (Lugo), la única que Alcoa ha decidido mantener en España y desde donde controla la comercialización de toda Europa y de su factoría de Arabia Saudí. En la planta lucense se concentrarán en protesta contra el cierre.