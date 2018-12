La energética prevé abrir dos plantas de biomasa en Asturias y otra en Lugo

Greenalia, que construye actualmente una gran planta de biomasa en Teixeiro (Curtis), pretende reactivar sus proyectos para construir dos centrales de generación eléctrica de este tipo en Asturias -en las localidades de Tineo y Villaviciosa- y otra más en Galicia, en Vilalba (Lugo). La energética gallega, que cuenta desde hace años con autorizaciones administrativas del Principado, ha incluido estas tres plantas en su plan estratégico 2019-2023. El Gobierno pretende convocar nuevos procedimientos de concurrencia para impulsar la construcción de 3.000 megavatios (MW) de renovables al año y Greenalia pujará para desarrollar sus proyectos de centrales de biomasa.

Las plantas previstas para Asturias son dos centrales que tendrán 15,40 MW de potencia. "Son proyectos que no son rentables a precio de mercado y que necesitan algún tipo de incentivo, como puede ser la subasta del Ministerio", señaló el director financiero de Greenalia, Antonio Fernández-Montells. "Dependen de las subastas retributivas del Ministerio y no podemos predecir cuando se van a convocar. Por eso hemos preferido no incluir esas plantas de biomasa en el plan de negocio pero sí dentro de nuestro portfolio de activos", añadió el director financiero de la firma de energías renovables coruñesa.