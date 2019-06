La patronal de Pontevedra se aparta de la CEG hasta "aclarar" las cuentas

El comité directivo de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), reunido ayer, decidió "separarse" y "alejarse de cualquier participación en órganos colegiados en temas relacionados con los asuntos económicos internos" de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, justificó que "no" quieren verse "representados ni contaminados por ningún problema económico" ante una patronal gallega que no ha presentado las cuentas, ni tiene informe de auditoría de 2018 y de la que "no" tienen "ninguna información del año 2019" ni del estado de la situación ni la liquidación de gastos, precisó.

Esta decisión del comité directivo de la CEP se adoptó de manera unánime. De modo que se toma la decisión de desvincularse "hasta que todos los asuntos económicos estén absolutamente aclarados", indicó. "Pensamos que ésta no es la forma en la que tienen que funcionar las organizaciones", dijo Jorge Cebreiros, quien rechaza ser "cómplices de un funcionamiento" que no aprueban.