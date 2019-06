El gobernador del Banco de España apuesta por elevar la edad efectiva de la jubilación

El gobernador del Banco de España apuesta por aumentar la edad efectiva de jubilación, ya que si se aprueban incrementos de la edad legal, pero no se trasladan a la efectiva, no se está logrando "en absoluto" el objetivo pretendido. Preguntado por el expediente de regulación de empleo con prejubilaciones a partir de 55 años pactado por Banco Santander con los sindicatos para la integración del Popular-Pastor, Pablo Hernández de Cos no quiso hacer ninguna valoración, pero sí remarcó que "una de las posibilidades para afrontar el reto demográfico y las implicaciones que tiene para el sistema de pensiones sería seguir aumentando la edad de jubilación". No tanto la real, como la efectiva.

El máximo responsable del supervisor aseguró que los retiros anticipados no eran solo una cuestión del sector financiero. Algo, asegura, que probablemente esté vinculado "con que los niveles de productividad en relación con los salarios no son los más adecuados".