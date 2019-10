Hijos de Rivera aspira a tener "una fábrica por continente"

El Club Financiero Atlántico de A Coruña fue ayer el escenario del Desayuno Emprendedor de Ignacio Rivera, un encuentro en el que el consejero delegado de Corporación Hijos de Rivera habló de sus planes de crecimiento para el futuro. Rivera compartió su visión sobre la empresa para dentro de 20 años: "Me gustaría que sea más internacional y mantener los ideales que tenemos: luchar contra la estandarización de la cerveza y ser diferentes. También seguir aquí en mi tierra, por supuesto, no tener 18 fábricas. Puede que una fábrica por continente y ya está, y la del continente europeo ya está colocada".

"En el mundo de la cerveza, nosotros somos antisistema", aseguró el responsable de Estrella Galicia. A su juicio, en esta industria hay tres tipos de compañías: las que quieren ser las más vendidas y buscan tener muchas fábricas; las que quieren ser las más queridas, pero también las más vendidas y acaban comprando "algo que no es lo más querido" para tener más cuota; "y después estamos -afirmó Rivera- las empresas antisistema, que somos muy pocas y solo queremos ser las más queridas, por eso solo tenemos una fábrica", por lo que considera Estrella Galicia "la primera empresa cervecera artesana en Europa y los cuartos del mundo".

Dentro de los planes de internacionalización, Ignacio Rivera añadió que la firma tiene "dos focos importantes, que son Europa y América". En Asia tiene actividad en Filipinas, China y Japón, pero "es un mercado de futuro", avanzó. En Europa el foco es "claramente Inglaterra" y después la prioridad es Latinoamérica.

Sobre la reestructuración interna y planes de internacionalización en los que la se encuentra inmersa la Corporación Hijos de Rivera, el consejero delegado afirmó que lo que más le preocupa "es la competitividad, la frescura, la agilidad, la diferenciación y la internacionalización". "Estamos intentando cambiar todo. Intentamos que una unidad de negocio sea el motor, otra que sea el propulsor, otra un explorador, otra nuestro valor, otra nuestro engagement y otra nuestro porvenir. Es un reto de reorganización importante", aseguró Rivera.

Algo que descarta el directivo en los planes de futuro es cualquier planteamiento de venta de Estrella Galicia: "No estamos en venta. Puede que llame alguien de vez en cuando o que huelas algo, que te la intenten colar, pero la familia no está en disposición de vender. Otra cosa es que pensemos en tener alianzas, pero ofertas es mejor no escucharlas cuando no quieres vender".

En el marco de los Desayunos Emprendedores de Ferreira Dapía Technology Consultant, Ignacio Rivera también hizo hincapié en la apuesta por el emprendimiento que hace su empresa a través del programa TheHop. Se trata de un proyecto con una filosofía muy concreta: "No compramos o participamos en una start-up para que se convierta en Google y ganar con eso mucho dinero. Nos importa muy poco lo que gane esa compañía, sino que impacte en nuestra cadena de valor. No somos un venture capital".

Ignacio Rivera fue elegido este año como consejero delegado con mejor reputación de España en el estudio CEO Reptrak Spain 2019.