Maroto defiende en Bruselas igualar los precios eléctricos de la industria

La ministra de Industria, Reyes Maroto, defendió ayer en el consejo de competitividad de la Unión Europea la creación de un estatuto del consumidor electrointensivo que garantice un marco homogéneo y de competencia para toda la industria de la UE. Con ese marco europeo desparecería definitivamente el diferencial de precios que lastra a la gran industria gallega frente a competidores de países como Francia y Alemania, donde los precios del mercado mayorista de la electricidad son más bajos y además existen compensaciones para las empresas.

El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha aprobado el estatuto del consumidor electrointensivo para la industria española, que fue anunciado hace año y medio y ahora está pendiente de la contestación de alegaciones. No obstante, el Ejecutivo considera ese documento „que incluye compensaciones para reducir la factura de la electricidad que paga la industria y que ha sido considerado por el sector como insuficiente„ como una medida provisional mientras que no se logre un efectivo mercado interior de la electricidad en la Unión Europea.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, participó ayer en Bruselas en el consejo de competitividad de la UE y, según señaló ella misma, en sus intervenciones defendió la necesidad de que la estrategia industrial europea recoja instrumentos para garantizar la competitividad y entre ellos incluyó "un marco europeo para la industria electrointensiva".

Junto a ese instrumento, Maroto también incluyó la necesidad de aprobar un "mecanismo de ajuste en frontera", una demanda constante de sectores como el del acero, amenazado por las importaciones procedentes de países de fuera de la Unión Europea que tienen una normativas medioambientales mucho menos exigentes.

El mecanismo de ajuste en frontera supondría imponer cargas al producto importado de manera equivalente a aquella aplicada al producto de la UE por la emisiones de CO2. Ese es el planteamiento de España, aunque el mecanismo también podría articularse mediante el reembolso de cargas interiores cuando se exportan los productos.