Los empresarios turísticos reclaman a la ministra Díaz alargar los ERTE hasta junio de 2021

El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, ha reclamado este jueves que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se mantengan con "la máxima bonificación hasta junio del año próximo" ante la crisis que afecta al sector turístico como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha trasladado Escarrer a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la reunión que han mantenido este jueves en Palma junto con la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, el presidente de Exceltur ha destacado que el turismo es "el sector que más tarde se recuperará a diferencia de la anterior crisis, en la que fue el que antes salió y generó puestos de trabajo".

Escarrer ha trasladado a la ministra Díaz "cuatro puntos clave" para el futuro del sector turístico como la certidumbre de que se haga la extensión de los ERTE "el mayor tiempo posible y con la mayor bonificación", así como una mayor flexibilización para entrar y salir de estos.

Asimismo, ha destacado la importancia de fomentar la formación en el sector turístico en aspectos como la sostenibilidad, la seguridad y la digitalización y ha exigido la protección de los fijos discontinuos.

"No debería ser considerado igual que el resto de sectores", ha resaltado Escarrer, quien ha añadido que se prevé una caída de 98.000 millones de euros en el turismo.

Armengol pide ampliar los ERTE

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido alargar los ERTE "hasta que sea necesario" y ha destacado la importancia de este mecanismo para las Islas. "Sin los ERTE en Baleares estaríamos en una situación absolutamente desastrosa", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado "decidir rápido para que las empresas y los trabajadores sepan su futuro" y ha solicitado "medidas específicas para el sector turístico".

Respecto a la Mesa Nacional de Diálogo Social de este viernes, ha pedido "unidad" a los agentes sociales y a las instituciones públicas y privadas. "Nos jugamos el presente y el futuro, no solo de esta tierra, sino de toda España", ha asegurado.



Díaz no ve sentido a los plazos

La ministra Díaz ha reconocido que el turismo es "un pulmón con una relevancia extraordinaria" para la economía española y ha pedido "tranquilidad" ante la Mesa Nacional de Diálogo Social que arranca este viernes en Palma para negociar el futuro de los ERTE.

Díaz ha insistido en que "mientras se necesite este mecanismo, los ERTE se van a mantener" y ha remarcado que desde los Ministerios de Trabajo y de Turismo se trabaja para desplegar una acción de formación para los empleados del sector que irá en la línea de los requisitos europeos.

"A veces, no tiene sentido hablar de plazos si igual tenemos un rebrote en enero", ha indicado, a la vez que ha añadido que ha de ser "reservada" porque la Mesa de Diálogo social "arranca mañana y el protagonismo ha de ser de los agentes sociales".

Díaz ha insistido en que esta herramienta acompañará a los sectores productivos que la necesiten. "No solo decimos que no vamos a dejar a nadie atrás, sino que no vamos a dejar atrás a un sector que supone el 12% del PIB y cientos de miles de puestos de trabajo", ha indicado Díaz.

Asimismo, ha explicado que no está en Palma "por casualidad", sino por "un compromiso firme con el sector turístico y con la comunidad balear". "Baleares es el estandarte del turismo europeo y mundial", ha apuntado Díaz, quien ha incidido en el "muy buen trabajo" realizado durante estos meses en las Islas.