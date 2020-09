El Gobierno se contradice sobre la opción de congelar el salario a los funcionarios el próximo año

El Gobierno de coalición es incapaz de consensuar los mensajes sobre temas capitales como son los salarios de los funcionarios públicos y el futuro del sistema de pensiones. Sobre el primer punto, mientras que la vicepresidenta tercera y responsable de Economía, la gallega Nadia Calviño, abre la puerta a congelar el salario de los funcionarios en 2021 porque en los últimos años "han mejorado su poder adquisitivo", la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lo niega y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que se está estudiando.

"Estamos montando la arquitectura de los presupuestos, las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores", respondió Calviño sobre la posible congelación salarial de los empleados públicos en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, tras elogiar la labor de profesores, médicos, políticos, Ejército y todos los funcionarios en la Administración en la gestión de las medidas extraordinarias y su esfuerzo "muy importante" durante la pandemia.

La decisión, según la ministra de Hacienda y portavoz, le compete al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y aún no está tomada. "Tendremos que estudiar todas las posibilidades. El país se enfrenta a una situación económica muy complicada", advirtió María Jesús Montero, derivada de una "caída de la recaudación". "Son muchas las necesidades -destacó- y los recursos, limitados". La vicepresidenta Carmen Calvo, en cambio, lo niega. "No, no está eso en la mesa", zanjó.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se apresuró a mostrar su rechazo frontal a la congelación y reclamó un acuerdo de mejora de las condiciones laborales de todos los tres millones de empleados públicos, unos 27.000 en Galicia.

Frente a otra de las partidas principales de las arcas estatales, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aspira en esta legislatura a bajar el gasto en pensiones incentivando que las personas se jubilen lo más cerca posible de la edad legal y promover también que aquellos que lo deseen alarguen su vida laboral más allá. "No estamos de acuerdo con ese planteamiento", señaló el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que rechaza que haya "demasiadas jubilaciones anticipadas voluntarias".