La Eurocámara devuelve la presión sobre el fondo de recuperación a los Veintisiete

No estaba en la agenda de la cumbre que los líderes de la Unión Europea celebran este jueves y viernes en Bruselas pero el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no ha desaprovechado la oportunidad de reprobar ante los Veintisiete las advertencias de que el posible retraso en la entrada en funcionamiento del nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, destinado a aliviar a los países más golpeados por la pandemia como España o Italia, se debe a las exigencias de la Eurocámara en el nuevo presupuesto. "Quiero ser muy claro, porque algunos mensajes que se están enviando son totalmente inaceptables: El Parlamento no está bloqueando nada", ha avisado.

El socialista italiano ha recordado que el Parlamento Europeo ha hecho "muchas concesiones" en la negociación del nuevo marco presupuestario para el período 2021-2027 y que el retraso en la negociación no se debe a ellos sino a que el Consejo no ha presentado ninguna contrapropuesta hasta ahora. "Nuestras demandas van en interés de los ciudadanos europeos. No para generar problemas. Si hay voluntad política se puede llegar rápidamente a un acuerdo político. Si se quiere en cinco minutos se cierra", ha insistido.

La Eurocámara reclama la creación de nuevos recursos propios con los que nutrir las cuentas europeas, un mecanismo para cortar el grifo a las ayudas europeas en caso de vulneración del estado de derecho que esté "a la altura de nuestros valores" y un aumento del gasto en partidas como el programa Erasmus+ porque "no es posible que un programa tan importante que genera sentimiento de ciudadanía se vea penalizado".

División entre los gobiernos

Los obstáculos, sin embargo, no están solo en la Eurocámara. Para que la negociación tenga éxito hay que terminar de pulir y aprobar los cuatro grandes elementos acordados en julio: el presupuesto, el nuevo fondo anticovid, el aumento del techo de recursos propios para permitir a la Comisión Europea emitir deuda con la que financiar el fondo y que debe ser aprobado por todos los Estados miembros, y el mecanismo para condicionar las ayudas al respeto del estado de derecho que pese al amplio apoyo logrado por la presidencia alemana a su propuesta de compromiso divide, por distintos motivos, a los gobiernos europeos.

"Tenemos una crisis ahora en Europa y el fondo debería estar disponible lo más rápido posible. No es posible frenar el ritmo con debates sobre el estado de derecho", se ha quejado antes de la cumbre el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el más crítico junto con Polonia. "Hay una propuesta alemana que no es lo suficientemente buena", ha respondido a su llegada a la cita el holandés Mark Rutte, que reclama un instrumento más exigente.