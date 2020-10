Luis de Guindos: "La recuperación llegará a finales de 2022 y será desigual por sectores y países"

La reconstrucción y los retos del futuro centran la segunda jornada del Foro La Toja, con ponentes tan destacados como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos y líderes empresariales.

A esta hora toma la palabra Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, con una reflexión sobre La respuesta de Europa. Muy directo, el exministro de Economía español no puso paños calientes a la situación epidemiológica mundial y se mostró preocupado por los repuntes del virus alrededor del mundo. No pintó un panorama económico más halagüeño que el sanitario: "Habrá un recuperación incompleta que no llegará hasta finales 2022. Además será desigual por sectores económicos y países".

Descartó un confinamiento generalizado como el adoptado por distintos países en la primera ola del virus por sus efectos devastadores y puso el foco de la recuperación en las medidas del Banco Central Europeo (BCE). De Guindos apuntó cuáles serán los principales problemas con los que se encontrarán las economías de la UE en los próximos meses: "El incremento del endeudamiento de las empresas, y no por un factor externo como la crisis bancaria y de crédito de 2008, sino fruto de la caída de la facturación mientras la estructura de los costes está ahí". Aquí destacó la relevancia de las actuaciones de los gobiernos en política fiscal, como los ERTE y la concesión de liquidez.

El vicepresidente del BCE apuesta por una economía poscovid que gire sobre la digitalización y la sostenibilidad para dejar atrás "la mayor crisis económica y social desde el final de la Segunda Guerra Mundial", precisó.

Adaptarse a los tiempos cambiantes

La educación y sus desafíos de cara a un mundo rápidamente cambiante fueron el objeto de debate de la mesa Un diálogo intergeneracional sobre valores, que tuvo como ponentes a Antonio Huertas, presidente de MAPFRE; Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González; y Lucía Gandarillas The Aspen Institute España Alumni. Los ponentes ensalzaron al educación como instrumento igualitario pero incidieron en la necesidad de cambiar el modelo educativo para formar a las nuevas generaciones en los perfiles que demanda el mercado laboral. "Se debe diversificar la formación y sus métodos para adaptarse a los nuevos puestos", apuntó Lucía Gandarillas.

En ese cambio educativo, Rocío Martínez-Sampere se refirió a la inclusión en los programas educativos de "capacidades sustantivas" que permitan a los nuevos trabajadores moverse en tiempos cambiantes: "En el mundo en el que ya estamos tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre".

Refrendó este planteamiento Antonio Huertas quien, tras comparar la situación de su generación con la de las actuales, se mostró preocupado por la existencia de dos bloques bien diferenciados en el mercado laboral: profesionales muy cualificados frente a otros que apenas lo están.

Una recuperación de la mano de la formación y el reciclaje laboral

La primera mesa abordó el proceso de reconstrucción con los presidentes de Renault España, José Vicente de los Mozos; Petronor, Emiliano López Achurra; de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet; y del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

Los líderes empresariales se mostraron preocupados sobre la gestión de los 140.000 millones del fondo Covid-19 que España recibirá de la UE. Los cuatro incidieron en la necesidad de despolitizar los planes económicos y reindustrializar. "Todos estamos comprometidos con la descarbonización y la transición ecológica, pero hay que hacerlo de forma coherente", insistió José Vicente de los Mozos.

El reciclaje laboral o "reskilling" se convirtió en el eje central del coloquio. Los ponentes enfatizaron la importancia de que cualquier plan de recuperación incluyese fondos para la adaptación de los trabajadores a las nuevas fórmulas del mercado laboral. "Tiene que haber un trasvase de profesionales entre sectores, lo que implica la formación de la fuerza laboral ante estos cambios", incidió Malet.

El Rey inauguró ayer este II Foro La Toja, en una jornada que contó con la participación del presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, además del presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, y del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.