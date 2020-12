Trabajadores de la planta de Siemens Gamesa en As Somozas cortaron ayer por la mañana la autovía entre Ferrol y As Pontes para demandar “carga de trabajo”. Pasadas las 10.30 horas, un grupo de operarios interrumpieron el tráfico de la autovía AG-64 a la salida de As Somozas, en una protesta que duró en torno a una hora, para rechazar la “deslocalización” que acecha a su producción y pedir “planes de futuro”. Casi dos centenares de empleados, según el comité, participaron en la movilización.