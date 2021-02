José Antonio Zan es el representante de más de un millar de trabajadores en Alcoa San Cibrao. El complejo aluminero de A Mariña emplea de forma directa a 490 personas en la refinería de alúmina y 630 en la planta de aluminio primario, la última en funcionamiento de España y de la que la multinacional americana se quiere deshacer después de dos décadas levantando beneficios. La Justicia le ha impedido parar las cubas y ha anulado el despido colectivo que afectaba a 524 trabajadores. Ahora están pendientes de la nacionalización temporal de la fábrica como tránsito para acabar, previsiblemente, en manos del grupo industrial británico Liberty House.

¿Cuánto ha ganado Alcoa en la planta de A Mariña en estos 23 años?

Saber realmente cuánto dinero ha ganado Alcoa y qué parte corresponde al trabajo y cuál al marco energético tan bueno del que disfrutó la empresa es bastante difícil.

¿Pero se puede decir que Alcoa hizo un buen negocio comprando las fábricas públicas de aluminio en España? Por ejemplo en 2017, cuando ya no tenía el blindaje del precio eléctrico y la dotación de la subasta de interrumpibilidad [para repartir primas en el recibo de la luz de la gran industria] tuvo un beneficio de 143 millones en San Cibrao, mientras que ahora aduce pérdidas para deshacerse de la planta de aluminio.

Sí, a partir de ahí 2018 y 2019 fueron dos años extraños para el aluminio porque se disparó el precio de la alúmina [materia prima] hasta los 600 dólares por tonelada [la cotización habitual rondaba los 200 dólares] y para fabricar una tonelada de aluminio hacen falta dos toneladas de alúmina, así que el coste de producción del aluminio se disparaba muchísimo.

En esa época fue cuando Alcoa anunció el cierre (en octubre de 2018) de sus plantas de A Coruña y Avilés, que finalmente vendió ( en julio de 2019) y siempre aludió al precio eléctrico como el problema. ¿En realidad era un problema del mercado, de la materia prima?

Las dos cosas, pero en esos años el problema de la energía llegó a pasar a un segundo plano.

¿San Cibrao siguió siendo siempre rentable, al contar no solo con la planta de aluminio sino también con la de alúmina que vende al resto de factorías del grupo en Europa?

Al final se traspasaba la economía de una planta a otra [de aluminio y alúmina]. En esos dos años en los que el precio de la alúmina subió tanto, porque hubo una presa en Brasil que se rompió y se redujo la producción, la planta de alúmina de San Cibrao incrementó mucho las ganancias. Las plantas de aluminio en cambio sufrieron una elevación del coste. De todas formas en San Cibrao llevábamos años teniendo más beneficios en la planta de aluminio que en la de alúmina. La empresa aplicaba una contabilidad con un precio de coste de la alúmina por debajo del que marcaba el LME [London Metal Exchange, la Bolsa de metales de Londres], es decir, le vendía la alúmina a sus propias fábricas por debajo del precio de mercado. Cuando se empieza a regular ese precio a partir de 2018 es cuando se encarece la producción de aluminio.

¿Cuál fue el problema con Alcoa?

El problema que han tenido las plantas de Alcoa es que han recibido ingentes cantidades de ayudas y apoyo con subastas eléctricas y a cambio el Gobierno de España ha tenido el fallo de no ligarlas a inversiones productivas, de no exigir que un porcentaje se destinara a mejora de eficiencia energética. Entonces tienes fábricas muy viejas que a nada que sube un poco el precio de la luz ya dejan de dar la rentabilidad.

¿Por qué una fábrica que Alcoa no quiere porque dice que da pérdidas sí puede ser atractiva para otra empresa, como Liberty House? ¿Es solo cuestión de modernizar la instalación?

No solo. Una vez en la SEPI, lo que se debe potenciar es el dinero para modernizar la fábrica, pero sabemos que Liberty es el destino final y es una empresa que apuesta por un sector del negocio por el que no apuesta Alcoa. Alcoa apuesta por la reducción de sus fábricas menos rentables en todo el mundo, pero a lo mejor una rentabilidad de un 10% que no le vale a Alcoa sí le puede valer a Liberty House.

¿Alcoa seguirá en la planta de alúmina o puede entrar en la venta?

Yo sería el hombre más feliz si Alcoa vendiera la planta de alúmina también, pero creo que no está dispuesta.