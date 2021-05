Zara presenta su nueva línea de cosmética con una amplia gama de productos de belleza para ojos, labios, rostro y uñas. La nueva ‘Zara Beauty’ se incorporará a las tiendas como una sección más de las ya existentes y estará disponible en tienda online a partir del 12 de mayo, donde se podrá recrear de forma virtual el resultado de los productos.

Los clientes podrán encontrar barras de labios, maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, diseñadas por la maquilladora británica Diane Kendal.

La nueva línea ‘Zara Beauty’ ofrece una paleta de más de 130 colores mezclados con acabados mates, metalizados, brillos o perlados, en un amplio espectro de tonalidades, y con envases recargables para favorecer su reutilización.

El lema escogido, 'There is no beauty, only beauties' (“No hay belleza, sólo bellezas”) pretende adaptarse a las necesidades de cada persona, según explican desde la compañía.