El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que el martes pronunció una conferencia en el Foro ‘Avanza’, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), no es partidario de mantener las ayudas a las empresas que no van resistir y aboga por "agilizar el anteproyecto de la Ley Concursal". Durante su intervención, Hernández de Cos dijo que será necesario "aceptar" que "no tiene sentido apoyar durante mucho tiempo a las empresas que van a dejar de tener actividad". Sin embargo, recordó que las compañías de la Región han aguantado mejor la crisis y han registrado una menor caída de la facturación y del empleo.

El máximo responsable del Banco de España destacó que una de las ventajas de las empresas murcianas ha sido su tamaño, que resulta algo superior a la media nacional, y el menor impacto en la llegada de turistas extranjeros, dado que la mayor parte de los visitantes proceden del "mercado doméstico". Destacó igualmente que el Brexit no ha causado los perjuicios que se temían, a pesar de que el 9% de las exportaciones de la Región van destinadas a Reino Unido y el 80% son productos agroalimentarios.

"Cuando había que conseguir mascarillas no hubo esfuerzos públicos ni privados" José Luis Blanco, director general ejecutivo del Instituto de la Empresa Familiar, del que forma parte Amefmur, recordó que en los momentos más duros de la crisis sanitaria los esfuerzos conjuntos de la Administración y de las empresas privadas permitieron resolver los problemas de suministro. "Cuando hizo falta proporcionar mascarillas, no hubo esfuerzos públicos ni privados. Todo se ha hecho en coordinación", reivindicó. Blanco consideró que el resultado de esta actuación conjunta demuestra la necesidad de "abrir la mente" a nuevas fórmulas de gestión que no estén «lastradas» por planteamientos ideológicos. "Si algo va a contribuir a que salmos de la crisis provocada por la pandemia va a ser nuestro esfuerzo diario", indicó Blanco, al tiempo que resalto "la ambición de las empresas por trabajar por una sociedad mejor".

Resaltó que la caída del PIB regional en el cuarto trimestre de 2020 respecto al año anterior fue del 12%, mientras que en España alcanzó el 16%. También la caída del empleo se ha reducido al 6%, mientras que la media nacional alcanzó el 9%.

Hernández de Cos abogó por empezar a diseñar programas para reconducir "el endeudamiento público" y por poner el foco en las ayudas destinadas a las empresas. A su juicio, es necesario "aceptar que la crisis va a generar cambios relevantes" y que hay "empresas que van a dejar de ser viables", porque van a "reducir su actividad. No tiene sentido apoyar durante mucho tiempo a empresas que van a dejar de tener actividad", afirmó.

También advirtió de que el porcentaje de las compañías españolas que apuesta por la innovación y la digitalización se reduce al 32%, mientras que la media de la UE está en el 56%, aunque en Alemania alcanza el 67% e Italia, el 60%.

Hernández de Cos consideró que la temporalidad es un inconveniente para la formación y apostó por mejorar la innovación y la capacidad tecnológica de los trabajadores y de los s empresarios.

Auguró que la subida del IPC no se mantendrá mucho tiempo, sino que bajará cuando cuando se amortigüe la escalada de la energía. Como solo un tercio de los convenios colectivos tiene "cláusula de salvaguarda", no cree que se traslade a los salarios. Sí mostró una mayor preocupación por "las trabas al mercado único", la falta de suministros y la caída de la productividad.

Torregrosa: "No hay nada que una familia unida no pueda conseguir"

José María Torregrosa, presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), recordó que esta organización formada por un centenar de compañías cumple 25 años. En la apertura del Foro ‘Avanza’, Torregrosa destacó que el empresario de la Región es "emprendedor por naturaleza y ahora ha de ser más visionario que nunca", aunque aseguró que "nunca hemos tenido miedo".

También rindió "un homenaje a aquellos que se lanzaron al vacío para poner un negocio con un camión o con una bici" y destacó la importancia que la empresa familiar en la supervivencia y el crecimiento de las compañías creadas por los emprendedores. "No hay nada que una familia unida no pueda conseguir", afirmó Torregrosa. El anfitrión recordó que desde el último encuentro de 2019 "ha llovido mucho" y aseguró que "las empresas familiares llevamos demasiado peso sobre nuestros hombros", aunque dejó claro que sus valores "están por encima de cualquier circunstancia. Hemos sido unos pilares para nuestra economía y nuestra sociedad".