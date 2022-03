Manuel Hernández, ciudadano de Hellín (Albacete) y presidente de la plataforma convocante del paro de transportistas que comenzó el pasado 14 de marzo, es la cara visible de una organización que, pese a defender los derechos del sector del transporte de mercancías, no cuenta con el apoyo de las principales patronales. El activista actualiza a diario la situación del paro a través de redes sociales, donde publica vídeos que sirven de llamamiento a las movilizaciones.

Este camionero y dirigente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte mantiene su postura de alargar las protestas hasta que "el Gobierno no se siente a negociar y evite las pérdidas en el trabajo de los transportistas".

Rotundamente apolíticos

Después de las críticas recibidas por el Gobierno, desde donde se apuntaba a la ultraderecha como causante del paro, Hernández ha salido a defender el carácter apolítico de la plataforma que dirige: "A mí me da igual la ultraderecha, la ultraizquierda, el centro, arriba o abajo", sostiene Hernández. "Nosotros somos rotundamente apolíticos. Ni de ningún sindicato ni de ningún colectivo gubernamental, de esos subvencionados", ha afirmado. A su vez, el portavoz de la plataforma, Manuel Álvarez, ha defendido "la plataforma no tiene vínculos con Vox" en una entrevista en Rac 1, donde también ha agradecido el apoyo que está recibiendo el paro. Además, el vocal de la Plataforma, Miguel Cánovas, ha definido a la organización como un grupo de transportistas "de base", pequeñas pymes y autónomos del transporte que han pasado de rellenar un tanque de gasolina "por 1.300 euros a tener que hacerlo por 2.000".

Interlocutor no válido

En lugar de la Plataforma, el organismo reconocido por el Gobierno es el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Sin embargo, desde la organización convocante de la huelga sostienen que se trata de una minoría. Además, se quejan de que el CNTC "le está diciendo al 85% restante de los transportistas cómo tiene que trabajar y a qué precio", según explica Cánovas. "Se nos trata de minoría, aunque somos la mayoría", añade Hernández.

La reunión no servirá de nada

El portavoz de la plataforma también ha explicado que no comprende que el Gobierno se está reuniendo con los transportistas pero no con los huelguistas. Álvarez ha avisado de que, a pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez alcance un acuerdo con ellos, la plataforma seguirá con las movilizaciones: "La reunión de hoy no sirve para nada", ha asegurado.

24 de marzo a las 08.30h Hoy intentarán volvernos a engañar, creo que sobra explicar que debemos ignorar todas las... Posted by Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte on Thursday, March 24, 2022

Además, el dirigente de la Plataforma ha añadido en una entrevista en Antena 3 que "hay cerca de 100.000 empresas de transporte secundadas en este paro y todas esas ofertas del Ministerio no tendrán efecto mientras no se sienten a negociar con las personas que han convocado y están reivindicando unas medidas que están abocando a la ciudadanía a un desabastecimiento pero no por su parte ni responsabilidad”.

Algo que ocurrirá este mismo viernes por la tarde.