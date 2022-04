La Xunta de Galicia ha lanzado un plan de ayudas destinado a la renovación de electrodomésticos en los hogares gallegos que permitirá a 13.000 familias ahorrar 540.000 euros al año en su factura eléctrica, en un momento en el que, además, la elevada inflación de los productos energéticos está impactando con fuerza en todas las casas. En la actualidad se han presentado ya cerca de 12.000 solicitudes (4.000 en la provincia de A Coruña) para las que hay reservados más de1,7 millones de euros en ayudas (cerca de 600.000 euros en el caso de la provincia de A Coruña).

Las entidades colaboradoras pueden adherirse a esta iniciativa antes del 30 de junio; mientras que los particulares podrán solicitar las ayudas hasta que se agote el presupuesto, siendo la fecha límite el 30 de septiembre.

La ayuda puede llegar al 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general y al 50 o 75% para los consumidores con más dificultades, por lo que, dependiendo del tipo de electrodoméstico y del consumidor, la ayuda oscilará entre los 100 y los 450 euros. Cada beneficiario solo podrá recibir una subvención por cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos por beneficiario.

El apoyo del programa Galicia Renova Electrodomésticos está dirigido a personas que viven en viviendas ubicadas en Galicia y quieren renovar sus equipos por otros del mismo tipo y con la siguiente calificación energética: frigorífico o congelador frigorífico A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C, o placa de inducción completa.

Con esta nueva convocatoria, la Xunta de Galicia prevé impulsar una movilización de 7 millones, un ahorro económico anual de 540.000 euros, una reducción del consumo energético de 2.700MWh/año, una disminución de las emisiones de CO2 equivalente a la plantación de 40.000 árboles y el mantenimiento o creación de un centenar de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

Las ayudas del programa Galicia Renova Electrodomésticos, dependientes de la Administración autonómica, alcanzan en esta edición los dos millones de presupuesto y se otorgarán por orden de solicitud, teniendo que pedirse a través de las entidades colaboradoras.

“Es importante que los hogares gallegos puedan acceder a productos más eficientes para rebajar el recibo de la luz”

Fernando Montero es el gerente de la Unión Gallega de Electrodomésticos (Ugesa), sociedad representante de la enseña de electrodomésticos Tien21 en el noroeste de España. Explica la importancia de iniciativas como el programa Galicia Renova Electrodomésticos de la Xunta para caminar hacia la eficiencia energética en los hogares gallegos.

Esta plataforma de distribución de electrodomésticos pertenece a la Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN), a través de la que han conocido esta convocatoria. “La asociación tiene el objetivo de permitir o hacer que las tiendas cumplan con toda la normativa de reciclaje de electrodomésticos, que es complicado”.

¿Qué supone este plan de ayudas para el sector?

El sector necesita ese plan para revitalizar el mercado. Es importantísimo cumplir el objetivo del plan, que es que hay un parque de electrodomésticos que se está quedando viejo y obsoleto y hay que renovarlo. Es fundamental lograr importantes mejoras en eficiencia energética y eficiencia hídrica. Llevamos muchos años trabajando en el tema medioambiental.

¿Ayuda directamente a los establecimientos?

Sí. El plan tiene dos vertientes. Para el sector es dinamizador, hace que el consumidor gire los ojos hacia este producto. Pero también es importantísimo que los hogares gallegos tengan la posibilidad de acceder a productos más eficientes energéticamente. Esto se va a traducir en que la factura de la luz va a descender, lo que hoy en día es muy importante.

¿Cómo se pueden beneficiar los usuarios?

Cualquier persona puede ponerse en contacto o acudir a una tienda adherida al plan. En el establecimiento les asesoran dependiendo del tipo de electrodoméstico que deseen adquirir. Cada producto tiene que tener una eficiencia energética específica y hay distintas bonificaciones. Además de que el plan tiene un beneficio para el sector y para la tienda en particular, la tienda también está haciendo un esfuerzo para mejorar la eficiencia energética, pues adelanta la ayuda. Hay que valorar muy positivamente estas ayudas de la Xunta, que en pocas regiones españolas se están haciendo.