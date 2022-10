España recuperó en los principales meses de verano, julio y agosto, el 90% de turistas extranjeros de 2019. En concreto, recibió en ambos meses un total de 17,8 millones de viajeros internacionales, un 10% menos que el año anterior al coronavirus, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Respecto a 2017, hasta el momento, el verano con mayor número de turistas, España recibió un 15% menos de visitantes.

Si bien el número de turistas todavía está lejos de los previos a la pandemia, no así el gasto, que se sitúa un 2,1% por debajo de 2019, con 23.125 millones de euros en los dos meses de verano. En lo que va de año, el gasto asciende a un total de 58.895 millones, el 7,8% menos que en 2019. Es diferente esta cifra de la de ingresos turísticos del Banco de España porque la del INE incluye gastos que pueden no ser prestados por empresas españolas, por ejemplo en el caso del transporte. No hay datos del Banco de España de los meses de verano, pero sí del segundo trimestre de este año y también reflejan que los ingresos por turismo fueron un 98% por debajo de los del mismo periodo de 2019.

Pese a estas buenas cifras, con 15 meses consecutivos al alza, cabe destacar un mejor comportamiento en julio que en agosto, cuando suele ocurrir lo contrario. Así, en julio visitaron este país 9 millones de turistas extranjeros, y en agosto, 8,8 millones, frente a los 9,8 millones y 10,1 millones de los meses respectivos de 2019. No hay una razón aparente a esta divergencia, más allá de la igualdad de las visitas de turistas de grandes países emisores como Reino Unido, con 1,8 millones de turistas en ambos meses, mientras que otros como Estados Unidos y el resto de América, Bélgica o Países Nórdicos viajaron más a España en julio que en agosto, lo que ha decantado la balanza.

En el acumulado del año, el número de turistas que visitaron España roza los 48,1 millones, el 17,2% menos que en 2019, cuando se cerró con un récord histórico de 83,7 millones de turistas. En el mismo periodo de 2021 llegaron casi 15,1 millones. Los principales países emisores en estos ocho primeros meses han sido Reino Unido (con cerca de 10,2 millones de turistas, frente a los 12,6 millones de 2019), Francia (con casi 7 millones, frente a los 8,1 millones previos a la pandemia ) y Alemania (con 6,5 millones, frente a los 7,7 millones de hace tres años).

Por comunidades, Illes Balears, es de los grandes destinos el que mejor se está recuperando tras la pandemia. En agosto fue el primer destino principal de los turistas, con el 24,8% del total, seguido de Catalunya (21,4%) y Andalucía (14,6%). Mientras que en el conjunto de los primeros ocho meses, las comunidades que más turistas reciben son Catalunya (con casi 9,9 millones), Illes Balears (con 9,6 millones) y Canarias (con más de 7,8 millones). Pero mientras en el caso de Catalunya el número de turistas acumulado es el 27,1% inferior al de 2019, en el caso de Baleares es tan solo un 5% menos que el de antes de la pandemia. Canarias recibió un 9,3% menos de turistas.