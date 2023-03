El comité de Jevaso, empresa dedicada a la fabricación textil, ha convocado una jornada de huelgas parciales entre este jueves y el viernes en demanda de mejoras laborales y salariales para el personal.

Los paros se iniciaron en la noche de este pasado jueves, entre las 22.00 y las 23.00 horas para el personal del turno de noche y continuarán de seis a siete de la mañana para el turno de la mañana y de las 14.00 a las 15.00 horas para el turno de tarde.

Sobre los mismos, la CIG indica que se han convocado “ante el bloqueo patronal en la mesa de negociación abierta después de las movilizaciones que las trabajadoras y los trabajadores realizaron en noviembre en rechazo a la precariedad”.

“Sin embargo, después de tres reuniones, la dirección no solo no atendió a las demandas de la parte social en materia de jornada, salario, descansos o prevención de riesgos, sino que ni siquiera presentó una contraoferta, dando la negativa por respuesta a cada una de las reivindicaciones bajo la excusa de que no puede asumir coste económico”.

Jevaso es una empresa que, según la central sindical, “solo en los centros de trabajo de Arteixo cuenta con un plantel de más de 600 personas y en determinados periodos hasta 400 personas más contratadas por empresas de trabajo temporal”, señala sobre la compañía que presta servicios de la industria textil de pasado de hierro, confección y logística.