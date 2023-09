Sargadelos encadena cinco años de beneficios tras el concurso de acreedores de 2014

Olvidada ya su entrada en concurso de acreedores en 2014, el grupo Sargadelos, inmerso estos días en la polémica del cierre del Museo Carlos Maside, encadenó el año pasado cinco ejercicios seguidos de beneficios en las tres patas que conforman su negocio: la Fábrica de Cerámica do Castro (Sada); la Fábrica de Cerámica de Sargadelos (Cervo-Lugo) y Porcelanas Sargadelos, que gestiona las tiendas propias de la firma. Todas ellas facturaron y ganaron más en 2022 que el ejercicio anterior, excepto la fábrica de Sada, cuyos beneficios bajaron en 2.000 euros, según las cuentas depositadas por la compañía en el registro mercantil.

El grupo entró en concurso de acreedores en 2014 con un pasivo de 5 millones. Salió de él dos años después. En 2017 aún tuvo pérdidas, pero el ejercicio siguiente ya consiguió sus primeros resultados en positivo que se han repetido hasta 2022.

De las tres patas del negocio de Sargadelos, la que más ingresó tuvo el año pasado fue la sociedad que engloba los establecimientos en los que vende sus cerámicas. Su facturación alcanzó los 8,1 millones, un 17% más que el año anterior. De esta cantidad, 7,7 los consiguió en el territorio nacional y 400.000 fuera de España. Los beneficios llegaron hasta los 61.020 euros, un 53% más. Posee 24 trabajadoras (ningún hombre). Los gastos de personal aumentaron de 336.000 a 411.000 euros.

La compañía dirigida por Segismundo García explica en el informe de gestión de esta sociedad que aglutina a las tiendas que “se ha mejorado la gestión de costes y se ha conseguido, no sin esfuerzo, mantener un resultado positivo en la cuenta de resultados, habiendo afrontado la situación sin aumentar el endeudamiento. El pasivo corriente a corto plazo se ha reducido de 2.200.000 a 1.758.000 euros, no existiendo pasivos a largo plazo”.

Otra de las patas del grupo es Fábrica de Cerámica do Castro en Sada. Su cifra de negocio fue de 2,4 millones (un 26% más). Este incremento no se notó en las ganancias que bajaron de 109.370 a 107.021 euros. El año pasado tenía una plantilla de 74 trabajadores (69 en 2021), de los que 31 eran hombres y 41, mujeres. Los gastos de personal disminuyeron un 7%: de 1,4 a 1,3 millones. El administrador destaca en el informe de gestión que “se han mejorado de modo importante los parámetros que atenazaban la viabilidad futura de la empresa, entendiendo que esta se encuentra en situación de salida para poder reiniciar un desenvolvimiento normal en el mercado”. Durante el ejercicio 2022, Fábrica de Cerámica do Castro recibió unos ingresos procedentes del arrendamiento de parte de las instalaciones de Sada a Porcelana de Sargadelos que ascendieron a 6.000 euros, la misma cifra que un año antes.

La tercera sociedad, Fábrica de Cerámicas de Sargadelos, que posee la fábrica de Cervo en Lugo, aún no ha depositado sus cuentas anuales en el registro mercantil. Sin embargo, según la información que aparece en las de la Fábrica de Cerámicas do Castro, alcanzó el año pasado un beneficio de 229.000 euros, frente a los 197.000 del año anterior (un 16% más). De las tres sociedades, fue la que más consiguió. En total, las tres ganaron 397.448 euros, un 14% más.