“No le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a la maldad humana”

Borja Adsuara es uno de los mayores expertos españoles en derecho digital. El próximo jueves ofrecerá un taller formativo gratuito en el Citic del campus de Elviña, organizado por el Consello Social y la Facultad de Humanidades de la Universidade da Coruña. El taller estará centrado en la regulación de la inteligencia artificial. Adsuara ahondará en los aspectos jurídicos a tener en cuenta como el derecho a la propiedad intelectual, derechos de imagen, usos de alto riesgo y usos prohibidos, entre otros. Para asistir es necesario inscribirse en la web de del Consello Social o de HumanIA UDC.

Para empezar, una pregunta fácil. ¿Cómo se debe regular la inteligencia artificial?

Los últimos días me los he pasado hablando con periodistas sobre el caso de las chicas de Almendralejo. Las primeras preguntas que me hacían eran que como la inteligencia artificial es muy nueva hay un vacío legal. No hay un vacío legal porque existe regulación ya. No hace falta que sea una regulación de la inteligencia artificial. Y empezando por la regulación más dura, que es la del Código Penal, ya hay delitos que abarcan los usos que se pueden hacer con la inteligencia artificial como el caso de las chicas de Almendralejo. La primera idea es que no partimos de cero. Será por leyes. Tenemos leyes para parar un tren.

Existen leyes que protegen a los usuarios, pero hay una sensación de que hay una desprotección frente a todas las plataformas digitales.

He dicho que será por leyes. Lo que tú dices es si estamos protegidos o no. Y estoy de acuerdo contigo. Bastaría con que se aplicasen las que hay. Y, sobre todo, se dotarán de medios a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces y a los fiscales. Con las leyes que tenemos, que se pueden mejorar, para empezar, avanzaríamos mucho si se aplicaran. Pero, efectivamente, otro de los problemas es que estamos en un momento en el que las normas internas y términos de uso de las plataformas digitales valen más que las leyes nacionales o que la normativa europea, porque en el día a día lo que se aplica son los términos de uso o mecanismos internos de reclamación de las plataformas.

Mecanismos internos de reclamación que no funcionan muy bien.

Que no funcionan muy bien porque faltan medios y no contratan gente, más bien la despiden como han hecho en Twitter. Lo que tiene que haber es que si no te contestan o no estás de acuerdo con la contestación puedas elevar tu queja a un jurado independiente para una resolución extrajudicial de conflictos sin tener que ir a los tribunales.

Amazon, Facebook, IBM, Microsoft y Google han creado una asociación de inteligencia artificial para, entre otros objetivos, trasladar a la opinión pública las ventajas de la IA. ¿No es como poner al zorro a cuidar de las gallinas?

Yo no soy tan crítico. Creo que es necesario hacer pedagogía y, obviamente, tienen que hacer pedagogía los que se dedican a esto. ¡Qué menos! Otra cosa es que sean los únicos que hagan pedagogía. Se necesitan también miradas independientes, porque que uno diga de sí mismo que es muy ético en cuanto a la inteligencia artificial, qué va a decir. Pero que hagan un esfuerzo pedagógico para que la gente entienda los buenos usos de la inteligencia artificial, porque los malos no los van a decir, está muy bien.

La nueva ley de servicios digitales que acaba de entrar en vigor puede llegar a imponer multas de hasta un 6% de la facturación. ¿A estas plataformas no les compensa saltarse la ley porque la multa va ser menor de lo que van a ganar?

Empiezan a ser multas muy importantes. Para Google Irlanda o Google España esa multa la tienen justificar ante la matriz. Y eso puede ser un multón importante. Piensa que antes, por ejemplo, en protección de datos, la máxima multa que se podía poner eran 600.000 euros. Y ahora son millones de euros. Y a veces puede llegar hasta mil millones de euros o más. Ya no es tan poca cosa como antes. Pero aparte es que tenemos que pensar en que no solo es una multa económica, sino que es un desprestigio que salgas en todos los periódicos, como han salido Google o Facebook por una multa por no proteger los datos, especialmente de los menores. Eso le causa más daño en la Bolsa que la propia multa.

¿Por qué solo salen noticias negativas sobre la inteligencia artificial?

Hay que recordar que la inteligencia artificial salva vidas: la cura del cáncer se investiga con inteligencia artificial, se han podido conseguir antes las vacunas de COVID gracias a la inteligencia artificial… Hay muchos usos buenos de la inteligencia artificial. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. A lo que tengo miedo es a la maldad humana. La inteligencia artificial en sí misma no hay que criminalizarla. Porque la misma tecnología con la que se han desnudado a las chicas de Almendralejo es la misma con la que tú ponías tu cara a una escena de Tom Cruise y te lo pasabas muy bien o con la que se hacía hablar inglés a Chiquito de la Calzada. Hay unas que son divertidas, inocuas o positivas y hay otras que las usa gente con malas ideas. El problema es la gente. No es la inteligencia artificial.

¿Cree que es inviable regular todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial porque su buen o mal uso va a depender de la ética humana?

Hay que hacerlo como lo venimos haciendo desde que el hombre es hombre y existe el derecho. El derecho no regula las máquinas. El derecho regula las relaciones entre seres humanos para que no nos matemos los unos a los otros. Si fuéramos ángeles no necesitaríamos el derecho. La inteligencia artificial en sí misma no hay que regularla. Es un mecanismo tecnológico. Lo que hay que regular son los malos usos que hagan seres humanos de esa tecnología.