Es "demasiado pronto" para estimar cuál puede ser el impacto que la guerra entre Israel y el territorio palestino de Gaza pueda ocasionar en la economía mundial, pero lo que es indiscutible es que el conflicto añade "una nueva nube en el no muy soleado horizonte de la economía global. Una nueva nube oscureciendo ese horizonte que, por supuesto, no era no lo más necesario". Así ha expresado su preocupación por la economía mundial la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, este jueves, en una rueda de prensa en el marco de la asamblea anual que este organismo celebra en Marrakech.

Tras dejar claro que el verdadero precio del conflicto lo pagan "los civiles inocentes" que están perdiendo sus vidas, Georgieva ha explicado que el organismo internacional está siguiendo "muy de cerca" cómo evoluciona la situacion y cómo ello está afectando, especialmente, a los mercados del petróleo. "Es demasiado pronto" para extraer conclusiones, "hemos visto altibajos" en los precios del petróleo, "lo seguiremos muy de cerca", ha resumido la directora gerente del FMI. De momento, estimaciones preliminares del Fondo Monetario Internacional apuntan a que una subida del 10% del petróleo es capaz de restar 0,15 puntos al crecimiento mundial de la economía y puede añadir 0,4 puntos a la inflación mundial. "Esto da un orden aproximado de magnitud de cuáles podrían ser los efectos, pero insistimos en que es demasiado pronto para llegar a una conclusión precipitada", señaló este martes el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.