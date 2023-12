La coruñesa Cluber duplica su facturación desde 2018 digitalizando clubes deportivos

Cluber es una compañía coruñesa fundada en 2018 por tres deportistas que detectaron la necesidad de digitalización que tienen los clubes. Tras comprobar esta carencia nació una idea y una empresa que ya cuenta en su cartera con 500 clubes de toda España de más de 60 deportes diferentes. En total, más de 100.000 personas usan en estos momentos su aplicación. Este año han multiplicado por más de dos su facturación y su objetivo a corto plazo es seguir creciendo en España y a medio plazo, dar el salto a Europa y América Latina.

Pero, ¿qué hace Cluber? “Digitalizamos clubes deportivos. Dentro del sector del deporte nos centramos en el club. En dar una aplicación que ayuda a la entidad y a todo su entorno a digitalizarse. Está muy centrada en los directivos del club, pero también en la masa social: padres, deportistas, jugadores, socios, aficionados…”, explica Diego López, cofundador y CEO de la compañía.

En definitiva, Cluber es una plataforma tecnológica que ayuda a los clubes deportivos en sus tareas de gestión administrativa y realiza todos los trámites de manera online y automatizada (inscripciones de jugadores, venta de material, cobro de cuotas, comunicaciones...). También agiliza la solicitud y justificación de subvenciones al minimizar errores y facilitar la tarea tanto a la administración como al club.

La idea de Cluber surgió después de que sus tres fundadores crearan en 2011 siguetuliga.com, su proyecto de fin de carrera de Informática en la Universidade da Coruña. “Fue creciendo muy rápido con mucho volumen de usuarios hasta llegar a tener más de medio millón de personas que la usaban al mes. Y este gran volumen nos dio un conocimiento muy grande al tener contacto directo con clubes, en este caso de fútbol y fútbol sala”, apunta Diego López, que recuerda que fue entonces cuando vieron la necesidad que tenían los clubes de mejorar su gestión económica, administrativa y financiera.

“Cluber nace para resolver una gran necesidad, que es ayudar a los clubes a gestionar su economía porque estas entidades son como empresas, pero gestionados por personas que no son empresarios, ni mucho menos. Están ahí para ayudar al club. Son auténticos héroes sin capa”, reconoce. Diego López aclara que gestionar un club requiere “un trabajo tremendo”: la gestión de cobros, cuotas del club, inscripciones, comunicaciones con las familias, protección de datos… “Un montón de aspectos que, en la mayoría de los casos, les vienes grandes y están mal gestionados porque no tienen tiempo para todo eso”, asegura.

Y tras esa necesidad que tenían los clubes crearon Cluber en 2018. “Ya tenemos 500 clubes clientes de más de 60 deportes diferentes, y personas utilizando la aplicación, cerca de 100.000, aunque siempre me gusta destacar que más de 550.000 personas han usado Cluber desde que nacimos hace cinco años”, relata el CEO de la compañía.

Entre los principales equipos con los que trabajan en A Coruña destacan Leyma Coruña, Liceo, Ural, Calasanz, Victoria o el Silva. A nivel gallego usan su programa el Compos de fútbol, el Cangas de balonmano o el Burela de fútbol sala. Y a nivel nacional, el Nastic de Tarragona, el Español de voleibol, el Alcalá de fútbol, el Baloncesto Lucentum de Alicante o el Leganés de fútbol sala. También tienen firmados convenios con las federaciones españolas de natación, voleibol, atletismo, hípica o remo, o con la asturiana de baloncesto o la catalana de fútbol.

En cuanto a los accionistas de la empresa, desde que comenzaron se han financiado con business angels y pequeños fondos de inversión. “Los fundadores no tenemos el 100%, pero sí que tenemos el control. Contamos con inversores, algunos muy conocidos, en el mundo del deporte y de la tecnología”, subraya su CEO. Entre los primeros destacan los futbolistas Felipe Luis, Esteban Granero, Manu Barreiro, David Rochella y Pablo Insua. Y entre los segundos, Pablo Pazos y Álvaro Gutiérrez, CEOs de Barkibu, la aplicación gallega de seguros para mascotas; Miguel Álvarez, consejero del Celta y socio de Marcapital Ventures, o Enrique Tellado, que fue fundador y CEO de EvoBank y director general financiero de Novagalicia Banco.

En la actualidad, la empresa cuenta con 15 trabajadores. “Lo importante es que desde A Coruña —de los 15 hay tres personas que están en remoto— damos servicio a más de 500 clubes y 100.000 personas que usan la aplicación en toda España”, explica Diego López, que recalca que cada año están doblando su facturación. “Es de lo que más orgullosos estamos, porque cada año estamos doblando el crecimiento. Este año lo cerraremos con un crecimiento del 135%, que son 2,3 veces más que el año pasado”, reconoce. El pasado junio, por primera vez, alcanzaron la cifra de 1 millón de euros transaccionados en un mes.

¿Y el futuro? Su objetivo es la internacionalización, aunque no está planteada en la hoja de ruta de los próximos tres años en los que toda la facturación está prevista que llegue del mercado español. “Todas las empresas que somos un producto digital siempre nacemos con esa intención de escalar el producto. Nosotros empezamos en Galicia con el fútbol porque era lo que más conocíamos. Ya estamos en toda España, en todos los deportes y el siguiente gran paso será en otros países”, explica Diego López.

Europa y Latinoamérica serán los mercados en los que desembarcarán, pero “hay que ir dando pasos”. Pero sin tardar mucho, porque en los negocios digitales, como el de Cluber, uno de los aspectos, casi el más importante, es llegar el primero. “No hay que ir muy deprisa, pero es verdad que nosotros somos los primeros conscientes de que, al final, nuestro negocio es un tema de velocidad. El que antes llegue, antes se lo queda. Porque una vez que el club entra, es muy difícil que salga. Al final, las personas somos animales de costumbres. Y una vez que nos acostumbramos a algo, cambiar es muy, muy complicado. La tienes que liar mucho para que nos vayamos a otro servicio”, relata el cofundador de la empresa.

La visión de Cluber es ser “el referente global de gestión económica de los clubes deportivos”. Su objetivo a corto plazo es convertirse en el líder a nivel nacional. Según sus cifras, hay 75.000 clubes en España y el 80% están sin digitalizar. “El mercado es todavía muy grande, pero somos conscientes de que hay más de 800.000 clubes en Europa y Latinoamérica, que, obviamente, es un mercado muy apetitoso. Así que vamos a intentar ir cuanto antes, pero siempre por orden”, resume.

Diego López admite que no les da miedo crecer. “Afortunadamente, a nivel de financiación, por ejemplo, estamos cubiertos y tenemos oportunidades de seguir financiándonos rápido”, apunta. “Es más un tema de poner foco. De no abrir, por ejemplo, 10 países de golpe y, al final ,estás un poco en cada país, pero no estás realmente en ninguno. La idea es convertirnos en referentes en un país y luego ir país por país siendo la referencia y la empresa que más clubes gestiona en ese país”, finaliza.

Diego López | CEO y cofundador de Cluber

“Nosotros solo ganamos si el club gana”

El año pasado recibieron el premio a la mejor startup en categoría sportech en el Galicia Startup Congress.

Todos los premios son avales que los clientes valoran muy positivamente. Porque, al final, el club tiene que tener mucha confianza en nosotros para delegar la gestión económica de su entidad. Entonces, todo lo que tengamos como validador se va a fiar más. Por eso patrocinamos también a las federaciones. Y que haya muchos clubes que estén con nosotros también nos ayuda. Lo normal es que nos vengan clubes referidos por otros porque ya nos han probado y se fían. Todos estos premios vienen muy bien porque es un aval más.

Por cierto, premio a la mejor startup… Después de cinco años, ¿se siguen considerando una startup tecnológica?

Personalmente, siempre escapé del concepto startup porque eso implica, o por lo menos yo lo entiendo, empresas que necesitan muchísima financiación y facturan poco y que suelen estar muy vinculadas a todo el ecosistema de aceleradoras, de financiación, de inversores, de rondas y rondas y rondas. Nosotros siempre quisimos montar una empresa, como se entiende una empresa, con facturación, con beneficios, con clientes, con proveedores, con personal, con oficina, con todo este tipo de cosas que son menos sexys, pero que es la realidad. A mí me gusta más el concepto de empresa, por todas las connotaciones que lleva. Pero tampoco me importa porque es verdad que al ser una empresa tecnológica se asocia normalmente a startup.

¿Tienen competencia en España?

Sí, hay otros software de gestión para los clubes donde no tienen el mismo punto de vista que nosotros, porque nosotros vamos a éxito directamente con el club y solo ganamos si el club gana. Y, además, los patrocinamos. Y el resto da un buen servicio, buenas aplicaciones, muy completas, pero es otro punto de vista. Para ellos el club es el cliente final. Para nosotros el usuario, el papá o la mamá, es el cliente final, que es a quien debemos asegurarnos de darle un buen servicio.