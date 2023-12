Abai prorroga hasta los nueve meses el ERTE al 10% de su plantilla de A Coruña

La compañía de telemarketing Abai comunicó ayer al comité de empresa del centro que tiene en A Coruña que prorrogará tres meses más el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que activó el 1 de julio para el 10% de los 550 trabajadores que tiene en su centro de Matogrande.

El 6 de junio, la multinacional planteó un despido temporal que afectaba a 341 personas en todo el Estado, 70 de ellas en su centro coruñés. Tras acabar el periodo sin acuerdo, Abai ejecutó el ERTE, aunque redujo el número de damnificados a 146 en toda España, 50 de ellos en A Coruña. Los trabajadores recibieron la noticia vía email o sms, y en ella se les indicaba que la fecha del inicio de la suspensión de sus contratos arrancaría el 1 de julio.

Al principio de las negociaciones, la firma transmitió que el ERTE sería de 12 meses. Y en la última reunión lo redujo a nueve. En la comunicación al comité de empresa les notificó que la suspensión del contrato se alargaría durante un periodo máximo de 275 días (nueve meses). Sin embargo, la afectación inicial se redujo a 184 (seis meses) “y se valorará prorrogarlo hasta los nueve”. Finalmente, ayer comunicó que ampliaba el expediente hasta el 31 de marzo.

La plataforma de A Coruña fue la más perjudicada de las siete que tiene en España con los 50 teleoperadores, la mayoría mujeres, afectados. Más de un tercio del total nacional. Le siguieron Málaga, con 37; Madrid, con 24; Zaragoza, con 14; La Carolina, con nueve y Hospitalet, con siete. En todos estos centros, Abai también ha ampliado el ERTE tres meses más. Esta medida supondrá que los afectados verán reducida su prestación por desempleo hasta el 60% de la base reguladora.

La CGT considera la ampliación “totalmente desproporcionada”, además de “injustificada e inasumible en un sector donde el salario roza el SMI”. El sindicato, además, cree que el ERTE no es necesario, ya que “la carga de trabajo no ha dejado de aumentar provocando bajas médicas por estrés”. Adrián García, presidente del comité de empresa, añade que todos los años por estas fechas la compañía entrega un obsequio de Navidad a los empleados. Hace unas semanas, el comité le recordó a la multinacional que los afectados por el despido temporal tenían derecho a este obsequio “al tratarse de un derecho adquirido como indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Finalmente, la empresa ha decidido no entregar la cesta de Navidad a los 50 teleoperadores inmersos en el ERTE. “Nos parece un hecho muy grave y muy feo”, resume García.

El sindicato denuncia también que este año no se puede recoger la cesta a otra persona que no sea la titular, “hasta el extremo de que ni siquiera se permite hacerlo a las parejas, cuando ambos son trabajadoras de Abai”. Además, asegura, deben ser recogidas fuera del horario laboral. “Con esta medida, pretende dejar sin el obsequio a muchos otros empleados en activo que, por diferentes circunstancias, no puedan acudir a la plataforma los días y horarios estipulados”, critica el sindicato.