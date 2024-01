El grupo textil H&M ha anunciado la apertura de un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas y económicas que conllevará el cierre de 28 tiendas y afectará a 588 trabajadores, según informó CCOO en un comunicado.

En la actualidad, la firma cuenta con unos 125 establecimientos en el país por lo que la clausura de las 28 supone el 22% del total. En Galicia cuenta con siete tiendas: en A Coruña en el centro comercial Marineda; en Lugo en el centro comercial As Termas; en Ourense en la rua Do paseo, 1; en Pontevedra en la calle Benito Corbal, 15; en Santiago en el centro comercial As Cancelas, y en Vigo en los centros comerciales de Vialia y Gran Vía.

Empleados

En cuanto a los empleados afectados, los 588 suponen el 14% de los 4.000 que tiene en plantilla. La empresa aún no ha comunicado por territorios ni las tiendas ni los trabajadores que entrarán en el ERE.

CCOO informó de que la firma de moda ha presentado este ajuste de plantilla por causas organizativas, productivas y económicas en las tiendas.

Tras los procesos de movilización del año pasado para exigir mejoras salariales en España y el acuerdo al que se llegó, CCOO cree que esta medida es “demasiado agresiva” y que se pueden buscar soluciones que no impliquen la pérdida de empleo.

La plantilla de H&M ya se vio diezmada por el ERE que se produjo en 2021 con la salida finalmente de 349 trabajadores, frente a los casi 1.100 afectados que había propuesto inicialmente la empresa.