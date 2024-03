CriteriaCaixa eleva el beneficio un 59%, hasta alcanzar 1.910 millones de euros

Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, obtuvo un beneficio neto consolidado de 1.910 millones en 2023, lo que supone un alza del 59% respecto al ejercicio anterior. El resultado neto recurrente se situó en 2.190 millones, el 37% más gracias a la buena evolución de las participadas del grupo, entre las que están CaixaBank, Naturgy, Cellnex o Telefónica. Aportaron dividendos en nivel récord, hasta 1.114 millones, de los que se nutre la obra social, que alcanza la cota sin precedentes de 600 millones. A 31 de diciembre pasado, el valor bruto de los activos de Criteria ascendió a 26.528 millones, un 8% más respecto a 2022. Un 84% corresponde a renta variable cotizada, un 10% al negocio inmobiliario y el 6% restante está en empresas no cotizadas, caja y equivalentes, y renta fija y otros. Según el holding, esta composición “muestra la elevada liquidez de la cartera, ya que los activos cotizados y la caja y equivalentes representan en conjunto un 86%”.

Además, el valor neto de los activos se fortaleció un 12,4% hasta los 22.095 millones, situándose en máximos históricos, gracias principalmente al buen comportamiento de las carteras estratégica y de diversificación. Destaca la evolución en las cotizaciones del Grupo Financiero Inbursa (+42,2%), Cellnex (+15,3%), Naturgy (+11,1%) y CaixaBank (+1,5%).

El holding, que hace unas semanas nombró consejero delegado a Àngel Simón, que se mantiene como presidente no ejecutivo de Aigües de Barcelona, registró una fuerte generación de cash flow operativo (966 millones en 2023, frente a 725 millones en 2022). Es gracias al ingreso por dividendos recibido de sus participadas en 2023, que se sitúa en 1.114 millones, con un alza del 33,6%; una cifra en máximos históricos y que alimenta la obra social de la fundación. Destacan especialmente las remuneraciones a los accionistas de CaixaBank (558 millones de euros), Naturgy (388 millones), Telefónica (42 millones), The Bank of East Asia (32 millones) y los procedentes de la cartera de diversificación (94 millones).