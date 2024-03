El Superior eleva a 19 las suspensiones cautelares de parques eólicos este año

Las paralizaciones de proyectos eólicos desde la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) siguen adelante. Ayer se conocieron otros tres casos oficialmente. Son el parque Vontumelo, ubicado entre los concellos de Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil; Porto Vidros, en Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro; e Banzas, ubicado en Outes, Mazaricos e Negreira. Desde que los magistrados anunciaron un cambio de criterio en sus autos para adaptarse a la sentencia del Tribunal Supremo que tumbó su decisión de anular los permisos concedidos por la Xunta a la repotenciación del parque eólico Corme de EDP en Ponteceso y avalar la tramitación tal y como se había hecho, van ya 25 autos emitidos nuevos, ahora con el posible impacto medioambiental como argumento principal, que afectaban a un total de 21 proyectos.

Por orden del TSXG se han paralizado de forma cautelar 18 y en 3 casos se desestimaron las pretensiones de los denunciantes. A ellos se suma el parque Troitomil, en A Baña y Negreira, que, según avanzaron en las últimas horas la asociación de veciños O Outeiro de Sanamede de Monte y la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, también sigue el mismo camino.

El TSXG ha adoptado las medidas cautelares de suspensión solicitadas respecto a los siguientes parques eólicos: Monte Neme (municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños); Zamorra (Agolada); Touriñan III-2 (A Estrada, Cuntis y Campo Lameiro); Pico Seco (Lalín y O Irixo); Figueiras (Mondoñedo, Alfoz y Valadouro); Reboiro (Baralla, Castroverde y O Corgo); Rodeira (Vila de Cruces y Lalín); O Cerqueiral (Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba); Chao do Marco (Becerreá); Felga (Aranga, Coirós y Oza-Cesuras); Serra do Faro (Rodeiro, Dozón, Cea y Piñor); Monte Peón (A Lama); As Encrobas (Cerceda, Carral y Ordes); Serra do Faro Ampliación II (entre los municipios de Piñor, Cea, Dozón y Rodeiro), As Penizas (Forcarei y Cercedo-Cotobade); Troitomil (A Baña y Negreira); Ventumelo (A Pobra de Trives, San Xoán de Río y Ribas de Sil); Porto Vidros (Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro); y Banzas (Outes, Mazaricos y Negreira).

El TSXG, que ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para intentar mantener, en contra de lo fijado por el Supremo, que los informes sectoriales hay que tenerlos antes de la fase de exposición pública, acordó también ayer desestimar la solicitud de suspensión de la resolución de la Xunta que otorgó las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico Vilartoxo, ubicado en A Baña y Val do Dubra (A Coruña).