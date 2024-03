Ribera replica a Imaz: "Por ahora es difícil cerrar refinerías, pero en 2050 es muy probable que no necesitemos gasolina ni gasoil"

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sale al paso de las críticas lanzadas por el máximo ejecutivo de Repsol. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, ha defendido su apuesta por impulsar la descarbonización sin renunciar a ninguna energía y con “menos ideología y más tecnología”, y ha preguntado directamente a la vicepresidenta si quiere que la compañía cierre sus refinerías y si apoya a la industria española. Ribera ha respondido apenas unas horas después.

“Por ahora es difícil pensar en cerrar las refinerías españolas”, ha dicho Ribera, pero advirtiendo que efectivamente las instalaciones para producir carburantes a partir del petróleo sí pueden tener fecha de caducidad. “En el horizonte temporal de estrategias de largo plazo a 2040 o 2050 deberíamos estar preparados para un abandono de los combustibles fósiles. Y es muy probable que no necesitemos gasolina ni gasoil”, ha replicado. “Hay tiempo suficiente para hacer las cosas bien”.

Ante las interpelaciones de Imaz reclamando a la vicepresidenta que aclarara si apoya a la industria española y si quiere que se mantenga la industria en el país, Ribera también ha dado la réplica. “Por supuesto que quiero industria, una industria de presente y de futuro”, ha respondido. “Este es un Gobierno que apuesta por la industria y por la industrialización. Un Gobierno que sabe que la reindustrialización debe ser consciente de que debe ir evolucionado para ser cada vez más competitiva , precisamente con menos intensidad de emisiones de CO2”.

Ribera ha respaldado la estrategia de las petroleras como Repsol o Cepsa para reconvertirse en compañías de servicios energéticos diversificados y cada vez más descarbonizados. “No anticipar el proceso de descarbonización de la industria es algo que debemos evitar. Tenemos tiempo para hacer las cosas bien. Y Repsol tiene capacidades de sobra para hacerlo (…) Repsol debe concentrar sus esfuerzos en seguir en esa dirección”.

“¿Quiere que cerremos las refinerías?”

El consejero delegado de Repsol ha hecho una defensa cerradas su “apuesta por una oferta multienergía y la neutralidad tecnológica, por utilizar todas las energías para descarbonizar”, no sólo por la generación eléctrica con renovables, también por combustibles con bajas emisiones para impulsar los sectores industriales que no pueden utilizar la electricidad en sus procesos de producción (química, cementeras, papeleras, transporte pesado…).

"La alternativa a este planteamiento es cerrar las refinerías. Ministra Ribera, ¿quiere que cerremos las refinerías, que dan empleo, solo en el caso de Repsol en España, a 28.000 personas, incluido empleos directos, indirectos e inducidos?", ha inquirido Imaz. "Nos rebelamos ante aquel que ve la industria como un problema. Por eso vamos a pelear con uñas y dientes para continuar transformando y continuar mejorando nuestras refinerías, para reducir su huella de CO2. Me gustaría, y lo deseo de todo corazón que tengamos la cercanía de la ministra, su ayuda su colaboración en este objetivo y en este camino".

Imaz ha defendido la neutralidad tecnológica para mantener la industria en España y para garantizar su competitividad. "No de forma retórica, sino de forma sincera y directa, me atrevo a preguntar. ¿Queremos industria? ¿La queremos? ¿Sí o no? Yo le preguntaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. ¿Queremos industria, ministra Ribera? Nosotros la queremos".