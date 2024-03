Bruselas actúa contra Alphabet, Apple y Meta por incumplimiento de la ley de mercados digitales

Hace solo dos semanas que entró en vigor la Ley de Mercados Digitales (DMA en sus siglas en inglés), que regula las grandes plataformas digitales, y la Comisión Europea ya ha abierto su primera investigación por incumplimiento de las normas por parte de Alphabet (matriz de Google), Apple y Meta, tres de las seis grandes plataformas designadas como “guardianes de acceso” a internet en septiembre pasado. “Sospechamos que las soluciones propuestas por las tres empresas no cumplen plenamente la DMA”, ha anunciado en rueda de prensa la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager.

“Llevamos meses debatiendo para ayudarles a adaptarse y podemos ver que se están produciendo cambios en el mercado. Pero no estamos convencidos de que las soluciones de Alphabet, Apple y Meta respeten sus obligaciones en favor de un espacio digital más justo y abierto para los ciudadanos y las empresas europeas”, ha añadido el comisario de mercado interior, Thierry Breton, que avisa de que el caso podría terminar en “fuertes multas” si las empresas incumplen la DMA, que incluye multas de hasta el 10% de la facturación global anual y el 20% en caso de infracción reiterada. Además, en caso de infracciones sistemáticas, la Comisión también puede adoptar soluciones adicionales, como obligar a un “guardián de acceso” vender una empresa o parte de ella, o prohibirle la adquisición de servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistémico.

Los problemas identificados por Bruselas se refieren a las normas de Alphabet en materia de direccionamiento en Google Play y autopreferencia en Google Search, el buscador de Google, las normas de Apple en materia de direccionamiento en la App Store y la pantalla de elección de Safari así como el “modelo de pago o consentimiento” de Meta. Tras examinar los informes de cumplimiento enviados por los “guardianes de acceso" el pasado 7 de marzo, Bruselas ha decidido abrir cinco investigaciones por incumplimiento que demuestran que “nos tomamos muy en serio” la DMA. “Las partes interesadas dieron su opinión sobre las soluciones ofrecidas. Sus comentarios nos indican que algunas medidas de cumplimiento no alcanzan sus objetivos y no cumplen las expectativas”, ha explicado Vestager quien ha confirmado la intención del Ejecutivo de concluir con el procedimiento en un plazo de 12 meses.

El caso Alphabet

En el caso de Alphabet, el Ejecutivo comunitario cree que el gigante estadounidense está incumpliendo la obligación de permitir a los desarrolladores de apps ofrecer a los usuarios finales condiciones mejores fuera de Google Play sin imponer recargos. Además, también teme que esté dando un trato preferente a los servicios de búsqueda de Google como Google Shopping, Google Flights y Google Hotels frente a servicios similares de la competencia.

"A la Comisión le preocupa que las medidas aplicadas por Alphabet para cumplir la DMA puedan no garantizar que los servicios de terceros que aparecen en la página de resultados de búsqueda de Google reciban un trato justo y no discriminatorio en comparación con los propios servicios de Alphabet", apunta la Comisión.

Las dudas sobre Apple

En cuanto a Apple, los temores de Bruselas se refieren a las posibles restricciones para permitir a los usuarios finales desinstalar fácilmente cualquier aplicación de software en el programa operativo iOS, cambiar fácilmente los ajustes por defecto en iOS y ofrecer a los usuarios pantallas de elección que deben permitirles de forma efectiva y fácil seleccionar un servicio alternativo por defecto, como un navegador o un motor de búsqueda en sus iPhones.

"A la Comisión le preocupa que las medidas de Apple, incluido el diseño de la pantalla de elección del navegador web, puedan estar impidiendo a los usuarios ejercer realmente su elección de servicios dentro del ecosistema de Apple", explica la Comisión que además del diseño denuncia las posibles limitaciones para ofrecer mejores precios y comunicarse con los usuarios.

Modelo de Meta

Por último, respecto a Meta, las dudas de Bruselas se refieren al modelo de "pago o consentimiento" introducido recientemente para los usuarios de la UE, que exige a los guardianes obtener el consentimiento de los usuarios cuando pretendan combinar o hacer un uso cruzado de sus datos personales en diferentes servicios de plataformas básicas. Según la Comisión, esta opción binaria impuesta por el modelo de "pago o consentimiento" podría no ofrecer una alternativa real en caso de que los usuarios no den su consentimiento, con lo que no se lograría el objetivo de impedir la acumulación de datos personales por parte de los guardianes.

Además de estas tres investigaciones, la Comisión también ha lanzado otros dos procedimientos sancionadores contra Amazon y Apple. Contra Amazon, por la multinacional podría estar danto un trato preferente a los productos de su propia marca en Amazon Store, vulnerando la DMA. En el caso de Apple, la posible vulneración se refiere a la nueva estructura de tarifas de Apple y otros términos y condiciones para las tiendas de aplicaciones alternativas y la distribución de aplicaciones desde la web (sideloading).

Conservación de documentos

La Comisión también ha informado de que ha adoptado cinco órdenes de retención dirigidas a Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, pidiéndoles que conserven los documentos que puedan utilizarse para evaluar su cumplimiento de las obligaciones de la DMA, a fin de preservar las pruebas disponibles y garantizar una aplicación efectiva. Por último, la Comisión ha concedido a Meta una prórroga de 6 meses para cumplir la obligación de interoperabilidad para Facebook Messenger.