CIG y Unións Agrarias rechazan el proyecto de Altri en Palas y presentarán alegaciones

La CIG y el sindicato Unións Agrarias (UUAA) rechazan el proyecto de Altri para instalar una fábrica de celulosa y de fibras textiles en Palas de Rei que, en su opinión, no es el que la empresa y la Xunta presentaron inicialmente, por lo que avanzaron que presentarán alegaciones. La Federación Rural Galega (Fruga) también opinó que el proyecto supone un “gran peligro para la actividad agropecuaria” de la comarca de A Ulloa y “de toda Galicia”. Por su parte, el portavoz de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, manifestó la “profunda preocupación” de su formación con el proyecto de celulosa y de fibras textiles de Altri, ya que cree que “no representa un desarrollo económico sostenible” y que “puede ir contra generaciones futuras”.

En una rueda de prensa en Lugo, el secretario de coordinación sectorial de UUAA, Félix Porto, aseguró que el sindicato no puede apoyar este proyecto “tal y como está”. “No salimos diciendo no a los eólicos de manera genérica, porque nos parece una barbaridad; no decimos que no se pueden plantar eucaliptos y no dijimos de inicio no a Altri porque en el proyecto que nos presentaron había partes atractivas, pero tal y como está hoy no podemos apoyarlo”, aseveró.

Así, reprochó que “no se parece” al presentado hace dos años que, recordó, “era innovador”, pero ahora sostuvo que se transformó en “un proyecto clásico de producción de pasta de papel” . “Hay una serie de consideraciones que no solo nos generan dudas, sino que nos generan rechazo. No podemos apoyar este proyecto”, insistió Félix Porto antes de avanzar que el sindicato presentará alegaciones al procedimiento de autorización ambiental integrada.

La CIG también anunció que presentará alegaciones al proyecto, que se sumarán a las de la Plataforma Ulloa Viva y por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, además de manifestar públicamente “su apoyo a las acciones desarrolladas hasta ahora por los vecinos y vecinas” de la comarcas afectadas.