MSCI destaca la sostenibilidad de Abanca

La agencia MSCI ha asignado a Abanca un rating de sostenibilidad equivalente a una calificación de categoría A, de forma que se sitúa como la cuarta entidad bancaria en la clasificación del mercado español. Entre sus fortalezas, según explica el propio banco, “MSCI señala su modelo de gobernanza, su marco de protección al cliente y la gestión del capital humano, en la que destaca el seguimiento de la satisfacción y bienestar de los profesionales y el desarrollo de programas de talento”. En los tres casos, la calificación se sitúa por encima de la media del mercado español.

La líder financiera gallega anunció también ayer que sus tarjetas incorporan desde ayer todas las ventajas del nuevo EURO 6000 Plus, el programa de beneficios que sustituye a Privilegios EURO 6000. Abanca se convierte en uno de los primeros bancos en ofrecer a sus titulares descuentos directos, reembolsos y ofertas exclusivas. El programa EURO 6000 Plus arrancó con más de 130 ofertas con empresas tan conocidas como Decathlon, Booking.com, Just Eat, Cinesa, Ikea o Media Markt, entre otras.