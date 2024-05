Meliá apuntala su apuesta por el lujo con una de cada tres aperturas de los próximos tres años en este segmento

Meliá, la primera hotelera española por número de habitaciones, refuerza su apuesta por el lujo con una de cada tres aperturas previstas en los próximos tres años en este segmento, además de la reposición de muchos de sus antiguos hoteles a través de "reformas" y cambios de marca ('rebranding'), según ha avanzado el vicepresidente y consejero delegado de la compañía balear, Gabriel Escarrer, durante la junta de accionistas celebrada este jueves en Palma de Mallorca.

La estrategia no es nueva. Desde 2019, su portfolio de marcas de lujo de la compañía se ha duplicado, hasta un total de siete enseñas posicionadas en el segmento superior: Gran Meliá, The Meliá Collection, ME by Meliá, Paradisus, Meliá, Innside y ZEL. Estas marcas tienen unas tarifas medias que son un 80% superiores a las del resto de marcas del grupo, lo que conlleva a unos ingresos medios por habitación superiores.

"La orientación al lujo que se constata con el crecimiento de estas marcas se ha convertido en una ventaja competitiva singular, y una poderosa palanca de generación de valor diferencial", ha afirmado Escarrer. Entre 2024 y 2025, Meliá prevé abrir seis nuevos establecimientos de la marca ME by Meliá. Así como llevar a Asia el primer Paradisus y duplicar la cartera de hoteles The Meliá Collection, además de seguir expandiendo la joven marca ZEL con hoteles en Madrid, México o Punta Cana.

Desde el mes de enero, la empresa ha firmado ya 19 hoteles (más de 2.900 habitaciones) y prevé acabar el año con un "mínimo de 30" (cerca de 7.000 habitaciones). Y durante el periodo abrirá "un mínimo" de 20 hoteles durante el ejercicio, cifra que podría incrementarse si se firmasen nuevos hoteles operativos o preparados para su apertura.

Cambios de marca

Más allá de las nuevas aperturas, otra de las fórmulas de la cadena para crecer en el segmento 'premium' es a través del reposicionamiento de viejos hoteles. Para muestra el caso español, donde los establecimientos de lujo representaron en 2019 el 45% del total de los alojamientos de la empresa, mientras que en 2026 aspiran a suponer el 68%, según Escarrer.

Como ejemplo, la reforma de tres grandes hoteles en las Islas Canarias y el cambio de marca de otros tres por enseñas como Paradisus y The Meliá Collection ha aumentado la tarifa media un 57% desde 2019. Y lo mismo en Baleares y la costa peninsular, donde el cambio de siete antiguos hoteles de la marca SOL a marcas 'premium' como Innside, Meliá, Gran Meliá, y ZEL han llevado a que el precio medio de la zona aumentase un 59% desde 2019.

En el ámbito urbano, Meliá ha acometido 'rebranding' de establecimientos como Barcelona Apolo, Zaragoza y Gran Vía a la Marca Innside y tiene en marcha hacer lo propio con grandes hoteles como Barcelona Aeropuerto, Valencia Oceanic y Cádiz Paseo del Mar. Así como Meliá Granada, Melia Bilbao y Melia Collection Casa de las Artes, en Madrid, con las que prevé un alza de la tarifa media prevista en esta zonadel 38% en el segundo trimestre.

En las capitales europeas destaca París, con dos hoteles elevados a The Melia Collection (Maison Colbert y Villa Marquis), que mejoraron su tarifa media respecto a 2019 en más de un 100%, o Londres, con la transformación del Melia White House que permitió un incremento del 57% de la tarifa. En América, las transformaciones de Paradisus Palma Real en Punta Cana y la del Me Cabo, en México, llevó a una mejora del 34% y del 55% del precio medio, respectivamente.

Recuperar la ocupación

Pese al buen desarrollo de la demanda turística durante el último año y el incremento de los ingresos, al calor de la inflación y el reposicionamiento de marca, los niveles de ocupación de la hotelera en 2023 estuvieron 4 puntos por debajo de los de 2019. Pero Escarrer se muestra confiado en que este será el año de recuperación de la normalidad.

"El ritmo de reservas actual, que supera ya en un 34% a las registradas en las mismas fechas del año anterior para nuestros hoteles vacacionales, sigue sin mostrar ningún síntoma de ralentización, al tiempo que continúa reduciéndose la tasa de cancelación, y el ingreso medio por habitación durante el primer trimestre se ha incrementado por encima de un 15% respecto al año 2023", ha avanzado Escarrer. "Veremos así consolidarse un crecimiento del negocio equilibrado, basado tanto en ocupación como en precio, tendencia que se registra tanto en las costas españolas, como en los archipiélagos Balear y Canario", ha concluido.