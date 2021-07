Tener un negocio va más allá de vender y ganar dinero. Gestionar clientes, proveedores, hacer presupuestos, gestionar la página web, hacer seguimiento de las ventas… Hasta ahora, el sector servicios contaba con herramientas que le ayudaran a desarrollar todas estas gestiones pero cada una de forma individual y pagando, en ocasiones, cantidades que no podían asumir.

“En mis 18 años como abogada me he dado cuenta de que en el sector servicios había una carencia que no se solucionaba: la protocolización y automatización de la relación con el cliente en el sector servicios”, explica Inmaculada Juárez, creadora de Becca Software, una plataforma que nace para ayudar a autónomos y pymes a dedicar más tiempo a su trabajo y menos a la gestión comercial y administrativa, automatizando y profesionalizando su relación con los clientes.

En este sentido, su creadora hace hincapié en que “los negocios que venden productos tienen Amazon para darles visibilidad y cuando les encuentra el cliente el proceso de venta está automatizado. Sabes el precio, las condiciones, pagas de forma online o el envío que vas a tener. Lo mismo pasa con las empresas de restauración que cuentan con plataformas como JustEat”.

Becca Software ofrece de forma íntegra y profesional todas las herramientas necesarias para la gestión de ventas como la búsqueda, negociación, presupuesto y pago; todo ello desde un sistema INCLOUD al que se puede acceder desde cualquier dispositivo.

Juárez explica que el funcionamiento es parecido al de Amazon, “dentro de la plataforma te pueden buscar, cuando te encuentran tienes una página web que te puedes hacer tu mismo, sin necesidad de un editor web y sin conocimiento; una vez que te localiza el cliente te manda el contacto y se te abre automáticamente lo que se llama una oportunidad de negocio”.

A partir de aquí el servicio lo clasifica, crea un contacto directamente y a partir de ahí se puede mandar un presupuesto online, generar tareas o mandarles mails. En esta línea la creadora aclara que al ser todo automatizado “no puedes mandar un correo a mano, tienes que crear el contacto para que se guarde todo”. Cuando se envía el presupuesto al cliente el sistema se va a encargar de recordarle que no está firmado y lo podrá hacer con firma digital autentificada, Una vez firmado, se quedará automáticamente guardado en el sistema y en las fechas acordadas le llegará una plataforma de pago, de la forma que quiera el profesional, o bien con pago online, “sin tener que pagar todos los meses por este servicio”; o por transferencia.

Entre los servicios que ofrece esta solución están una web de fácil manejo donde anunciar ofertas y subir imágenes, un sistema para realizar campañas de mailing de manera sencilla, un programa para enviar presupuestos, firmarlos y automatizar su seguimiento; y una plataforma de pago con servicio de cobro online a través de tarjeta de crédito y/o requerimiento de justificante de transferencia.

Un programa de seguimiento de pagos pendientes y recordatorios de cobro automático, un sistema de organización de clientes y ofertas profesionales y una intranet para clientes; completan este.

Este es el primer módulo del sistema aunque Juárez tiene pensado ampliar la plataforma y lanzar un segundo módulo a finales de año. En esta ocasión con el objetivo de simplificar la información contable y fiscal. Con esto, “se simplifica y automatiza para que quien no tenga ni idea de contabilidad le salgan automáticamente todos los documentos fiscales que necesita”. Asimismo, han firmado colaboraciones con distintas gestorías para que se puedan presentar dichos documentos en los plazos y fechas que la Agencia Tributaria estipula.

“El último módulo estará destinado únicamente a abogados. Soy profesora y veo el miedo con el que salen de la carrera mis alumnos”. Este aún no tiene fecha de lanzamiento aunque Juárez ha adelantado que incluirá sus honorarios o su sistema para rentabilizar sus servicios como abogada. “Siempre me ha dado mucha rabia que vas a dos abogados distintos y por lo mismo uno te cobra 100 y el otro 2.000. Hay márgenes, evidentemente, yo los tengo calculados por los años de experiencia o la especialización; pero no tanto”.