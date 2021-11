Desde hace siglos el modelo económico que ha imperado en nuestra sociedad es el lineal. Una economía que crea productos que los ciudadanos usan y luego desechan, lo que genera una cantidad desmedida de residuos que impactan de manera negativa en el medio ambiente. Si continúa el crecimiento tanto en población como en consumo de nuestra sociedad actual, la situación puede llegar a un punto que se convierta en insostenible. Y en la creatividad del ser humano puede que esté la respuesta. Cada día surgen nuevas ideas y propuestas que giran alrededor de un mundo más circular. Este es el caso de Miguel Barreiro y Manuel Cascudo, quienes encontraron una oportunidad de mercado para lanzar myur! una app que fomenta el consumo responsable a través del alquiler de objetos en desuso y que ya está disponible para los dispositivos Android e iOS.

—¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo empezasteis a colaborar juntos?

Realmente nos conocimos por casualidad, a nivel profesional venimos de sectores radicalmente distintos (sector TIC y sector financiero) pero a nivel personal descubrimos que teníamos puntos de vista e inquietudes similares, estando muy de acuerdo en el diagnóstico de a dónde queremos ir.

— Hablemos de Myur!, ¿Cómo surgió la idea?

Myur! surgió como una necesidad casi evidente. Cada vez más gente tiene necesidad de usar cosas que no va a poder guardar, cada vez se alquilan más artículos de todo tipo en lugar de comprarlos. Al igual que hay diversas plataformas para poner en contacto, por ejemplo, a gente que tiene que viajar con gente que quiere hacer ese viaje, nos dimos cuenta que no había nada para poner en contacto a alguien que, por ejemplo, tiene un cortacésped con alguien que lo necesita. Myur! está abierto a todas las categorías, artículos deportivos, de fiesta, herramientas… nadie quiere comprar una desbrozadora que se va a usar una vez cada dos años. Hay algunos tipos de artículos en los que esto es algo absolutamente recurrente, si un día tienes que transportar una moto, necesitas un remolque, pero para usarlo una vez en la vida y sin hueco para guardarlo, ¿para qué lo vas a comprar? Nos encontramos una situación muy repetitiva y que no tenía una solución en internet. El mercado del alquiler está muy establecido para inmuebles o vehículos, pero para el resto de cosas estaba muy indefinido.

—¿Cómo le explicaríais a alguien que no conoce Myur! en qué consiste para animarle a utilizarla?

Es una plataforma que pone en contacto a quien tiene artículos para alquilar con quien quiera alquilarlos, facilitando el proceso y dándole seguridad. Los usuarios de Myur! pueden alquilar cualquier cosa que no usen o buscar aquello que necesitan y disfrutarlo por tiempo limitado sin tener que comprarlo. La plataforma permite ponerte en contacto manteniendo estrictamente la privacidad de ambas partes, media en el pago y garantiza el cobro al dueño del artículo. También garantiza tanto la entrega como la devolución, para que el estado del artículo sea el acordado en todo momento. Además, si eres el dueño, puedes tener un ingreso puntual, ya que puedes poner en alquiler todo tipo de cosas.

—¿Creéis que el funcionamiento de Myur! va en consonancia con el cambio de estilo de vida que se está produciendo en las nuevas generaciones?

Efectivamente, en este caso nos encontramos con tres vertientes: la parte práctica de usar algo solo cuando realmente lo necesitas, la vertiente económica de no gastar dinero en algo que solo te va a resultar útil una vez y, obviamente, encontramos el lado ecológico, y es que al final al utilizar Myur! estás reduciendo de manera importante la generación de desperdicios.

—¿Creéis que la apuesta por la sostenibilidad en el tejido empresarial español está lo suficientemente extendida? ¿Cuál es vuestra previsión de futuro sobre el consumo responsable?

Europa en general es el continente más consciente en la actualidad. La conciencia ecológica de los países suele ir pareja a la cultura del alquiler. La tendencia de la obsolescencia programada se va a ir mitigando y seguro que los artículos van a tener una vida útil más larga que ahora, por lo cual, cada vez tendrá más sentido reutilizarlos y darle más aplicaciones.

Los grandes titulares se los suelen llevar las grandes empresas, pero no hay que olvidar que España es un país de pequeña y mediana empresa, contamos con mucho trabajador autónomo y ahí tenemos mucho por recorrer, más con la situación de los últimos años en la que el foco está puesto sobre todo en sobrevivir. Estamos en una situación en la que, si yo necesitara una impresora láser, usándola más dos días me sale más barato comprarla que alquilarla; hay alguien en el otro extremo del mundo que su negocio en realidad no es venderte la impresora, sino venderte la tinta. Según vayan desapareciendo esas anomalías, los artículos van a volver a durar más que ahora y va a ser cada vez más importante darle un uso sostenido.