"La ruptura con En Marea es ya pasado y la unidad popular continúa con En Común"

En 2015 encabezó la candidatura de En Marea a las elecciones generales al Congreso por la provincia coruñesa y tras la ruptura de la coalición a finales del pasado año fue elegido representante de En Común-Unidas Podemos por A Coruña. Se define como "el voto útil de la izquierda" ante los próximos comicios.

¿Volve rían a confiar en Sánchez después de un proyecto de presupuestos que reducían la inversión en Galicia y de no cumplir con la industria gallega?

Es imprescindible que el próximo Gobierno central se comprometa de forma clara con nuestros sectores industriales y nuestros sectores estratégicos. Es evidente que tiene que haber una intervención pública en este ámbito para que no ocurra lo que está pasando con Alcoa, con Poligal, con Ferroatlántica, etc.

Entonces en el caso de formar gobierno y apoyar esos presupuestos negativos para la industria gallega, ¿sería necesario tratar este tema de inmediato o sería una propuesta de futuro?

Fuimos los primeros en decirle a Sánchez que esos presupuestos no se iban a aprobar en fase definitiva como estaban, teníamos un preacuerdo y ese día no se votaron los presupuestos sino la admisión a trámite de los presupuestos.

En las primarias defendía un acuerdo con En Marea que finalmente no se produjo?

Llevo toda mi vida construyendo espacios de acuerdo y unidad. Creo que el espacio de unidad popular continúa perfectamente representado en En Común. De cara a las municipales, nosotros vamos a estar mano a mano con todas las candidaturas municipalistas para que el 26 de mayo se revaliden los gobiernos de cambio que tenemos y que nuestras ciudades estén representadas en el Gobierno central.

¿Qué imagen cree que da cara al votante la ruptura de la coalición?

Es una cuestión del pasado. Todo el mundo sabe perfectamente identificar que nuestro espacio político de cambio continúa. Por lo demás, el CIS y las encuestas ponen encima de la mesa un momento complicado pero nosotros aspiramos a tener diputados en todas partes. El único voto de los gallegos y de los ciudadanos de A Coruña es el voto a En Común.

Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes mismos, ¿cómo van a hacerlo para formar Gobierno con el PSOE?

Todos los actores del cambio del año 2015 seguimos trabajando conjuntamente. En lo que tiene que ver con saber llegar a acuerdos, nada más y nada menos que conseguimos un preacuerdo con el gobierno socialista, que siempre tiene la tentación de caer más hacia el centro o hacia la derecha. Nosotros fuimos capaces de arrastrarlo a un acuerdo mucho más positivo, por lo demás creo que nuestro espacio en los gobiernos municipales está demostrando que sabemos avanzar, llegar a acuerdos, con partidos y con la sociedad civil, algo que se ve perfectamente en A Coruña.

¿El adelanto electoral condicionó las relaciones dentro del grupo confederal?

Más allá de matices de cómo se manifieste en cada momento la situación, de lo que tenemos que hablar es de lo que le interesa a los coruñeses, es decir, empleo, economía... A los gallegos no les importa ni lo más mínimo los problemas de un grupo de gente que no está en el conjunto de los partidos ahora mismo.

Vien do la tendencia en las encuestas, ¿le preocupa que la fragmentación del voto penalice a la izquierda en Galici a?

Es evidente que en una persona que crea que la ciudadanía gallega tiene que estar representada en el Congreso de los Diputados y aspira a constituir un gobierno progresista, el único voto posible y necesario es para En Común-Unidas Podemos. El PSOE tira más para el centro, ya lo dice Ábalos y el posible gobierno con Ciudadanos que sería de todo menos progresista. Es fundamental que nuestro espacio tenga fuerza para que los pensionistas, mujeres, trabajadores... tengan una garantía social y de futuro.

¿Se define como el voto útil de la izquierda?

Claramente. El CIS lo indica, somos el voto útil de la izquierda y garantizamos la demanda de la ciudadanía.

A n ivel estatal, ¿a qué factores atribuye la pérdida de votos que anuncian los sondeos? Podemos perdería la mitad de votos que cosechó en 20 16.

Estamos recibiendo cosas positivas y salimos a ganar. Sabemos que el escenario político es un escenario complejo y somos autocríticos. No hicimos todo lo que se podía esperar y el cambio no fue tan rápido pero todo el mundo sabe que nunca nos equivocamos de bando y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Creo que los avances democráticos a los que llegamos en 2015 no deberían frenarse.

El CIS le da un escaño a Vox en la provincia de A Coruña. Si esto se confirmase, ¿qué le produciría?

A día de hoy todavía no sabemos cuál es la propuesta política ni por sectores productivos e industriales de Vox para nuestra provincia, pero tampoco de Ciudadanos. Entonces es importante que se sepa que no tienen propuesta política. Que lleguen fuerzas de derecha extrema es negativo, en todo caso para bien o para mal Vox es la parte más radical desgajada del PP.

¿Qué le genera esta situación?

Es una situación que genera mucha intranquilidad y hay que movilizar a todo el voto democrático, salir a la urnas para frenar que vuelva un gobierno corrupto acompañado de un partido de extrema derecha.

De implantarse las fuerzas de derechas „Ciudadanos y Vox„ en Galicia, ¿significaría que tienen demasiado peso las cuestiones estatales en la campaña gallega?

Supongo que tiene peso porque Ciudadanos votó siempre en contra de la ciudadanía gallega. Fue la única fuerza política del estado que votó en contra de la transferencia de la AP-9 a una iniciativa que venía del Parlamento de Galicia que lideramos nosotros en el congreso de los diputados. Es evidente que Ciudadanos no tiene una propuesta para Galicia y por lo tanto sería una mala noticia. Lo que nos toca es trasladar a los gallegos nuestra propuesta y nuestro trabajo hecho hasta el momento.