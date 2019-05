Elecciones europeas: Unos resultados trascendentales para el futuro de la Unión

Los resultados de las elecciones europeas alumbrarán un nuevo Parlamento Europeo en el que populares y socialistas están abocados a ceder con toda probabilidad su tradicional hegemonía y en el que las fuerzas populistas y euroescépticas confían en erigirse en un contrapeso a tener en cuenta.

Aunque son muchas las lecturas que se podrán hacer de dichos resultados, a continuación repasamos algunos datos a los que habrá que prestar una atención especial tras los octavos comicios en los que se elige a los miembros de la Eurocámara.



1. Número de escaños obtenido por los partidos populistas y euroescépticos.



Todos los sondeos coinciden en que muchos de estos partidos conseguirán un buen resultado en estas elecciones, en algunos de los casos siendo incluso la fuerza más votada, como ocurre con la Liga de Matteo Salvini en Italia, o como podría pasar con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia.

REUTERS

La aspiración de buena parte de estas formaciones, con Salvini a la cabeza, es conseguir formar un frente común en la Eurocámara que pueda plantar cara al 'establishment' y defender una Europa de las naciones. En esta batalla le acompañan Le Pen y otros partidos ultraderechistas como el de Geert Wilders en Países Bajos o Alternativa para Alemania (AfD).

Sin duda, la clave estará en ver si son capaces de conformar un grupo único, ya que ahora se encuentran divididos en tres grupos con intereses que chocan en algunos asuntos: Conservadores Europeos y Reformistas (ECR), Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD) y Europa de las Naciones y las Libertades (ENF). Estos tres grupos sumarían 173 escaños y podrían erigirse en la segunda fuerza por detrás de los populares.



2. Retroceso sufrido por el PPE y S&D.



Populares y socialdemócratas europeos se han alternado históricamente como las fuerzas más votadas, sellando una alianza que solo se ha roto de forma puntual y que les ha permitido controlar la Eurocámara desde 1979. Sin embargo, en las últimas elecciones han ido perdiendo peso y en estas también verán reducido su número de escaños.

Según las proyecciones, el PPE se dejará unos 40 escaños ante el retroceso de sus partidos miembro en España (PP), Francia (Los Republicanos) e Italia (Forza Italia), entre otros, mientras que los socialistas cederán unos 60 escaños, si bien evitarán una mayor sangría gracias a los escaños que obtengan los laboristas en Reino Unido.



3. Posibles mayorías junto a liberales o verdes.



Dado que los sondeos no vaticinan una mayoría suficiente para que populares y socialistas puedan revalidar su coalición, la primera opción que se bajara es una alianza a tres que incluya al grupo liberal (ALDE), en el que La República en Marcha de Emmanuel Macron se ha erigido en el principal estandarte. Está previsto que los liberales logren al menos una docena más de escaños.

Otra posible coalición que permitiría recabar los 376 escaños necesarios sería con los Verdes, que también se prevé que mejoren tímidamente su resultado, o incluso una coalición a cuatro que englobe a populares, socialistas, liberales y ecologistas.



4. Cómo de amplia es la victoria de Salvini en Italia.



La Liga de Salvini está llamada a ser la fuerza más votada en Italia, si bien su victoria se ha desinflado en las últimas semanas y se quedaría en torno al 32%. Sus desavenencias con su socio de coalición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), se han hecho más que palpables en los últimos días y no se descarta que un buen resultado electoral empuje a Salvini a romper la alianza y forzar elecciones, aunque este lo ha descartado públicamente.

Por la segunda plaza compiten el M5S y el Partido Democrático, ambos con alrededor del 22%, mientras que Forza Italia, con Silvio Berlusconi como cabeza de lista, queda relegada a la cuarta plaza y menos del 10% de los votos.



5. Ganador del pulso entre Macron y Le Pen en Francia.



El partido de Le Pen, entonces Frente Nacional, ya fue la fuerza más votada en 2014 y en esta ocasión podría revalidar esa plaza, si bien los sondeos le sitúan empatado con La República en Marcha de Macron, quien ha hecho de Europa una de sus principales apuestas y confía en que su partido se convierta en clave a la hora de repartir los altos cargos en la UE.



6. Qué panorama se presenta en Reino Unido.



Los británicos no deberían haber participado en estas elecciones, ya que el Brexit debía haberse producido el 29 de marzo. Aplazado por ahora el divorcio y con la marcha de Theresa May ya consumada aunque no efectiva, está por ver si lo que apuntaban los sondeos se confirma.

Los británicos votaron el jueves, un día antes del anuncio de la primera ministra, por lo que su decisión no puede afectar el resultado. A priori, el ganador debería ser el Partido del Brexit de Nigel Farage, al que los sondeos sitúan por encima del 30%, con un Partido Laborista también castigado en segunda plaza rondando el 18% y los liberaldemócratas que ascienden hasta el 16%, mientras que los 'tories' podrían caer a la cuarta plaza



7. Qué impacto ha tenido el escándalo en Austria en el FPO.



Austria ha vivido una semana turbulenta. Un vídeo del viceprimer ministro y líder del ultraderechista FPO, Heinz-Christian Strache, ofreciendo contratos públicos a cambio de apoyo político al contacto de un oligarca ruso hizo saltar por los aires la coalición con el canciller Sebastian Kurz.

Strache dimitió y todos los ministros del FPO han dejado el Gobierno, siendo nombrados como reemplazo expertos y tecnócratas a la espera de elecciones en septiembre. Habrá que ver si lo ocurrido pasa factura al FPO, que iba tercero en los sondeos. Además, Kurz el lunes se enfrenta a una moción de censura que FPO y los socialdemócratas podrían apoyar.



8. Qué resultado obtiene Merkel en sus últimas elecciones europeas.



Estas serán las últimas elecciones europeas para Merkel como canciller. Su partido, la CDU, reeditará la primera plaza aunque cediendo algunos escaños, mientras que su socio de coalición, el SPD, se verá mucho más castigado, ya que se verá superado como segunda fuerza por los Verdes. Por su parte AfD, que ahora tiene un escaño, podría hacerse con hasta 12.

REUTERS

9. Qué panorama se presenta en los países que celebran elecciones este año.



Varios estados miembro celebran este año elecciones. Los primeros son los daneses, que votan el 5 de junio. Su primer ministro saliente, el liberal Lars Lokke Rasmussen, se ha mostrado dispuesto a gobernar en coalición con su principal rival, el Partido Social Demócrata, para no depender de formaciones minoritarias.

Portugal celebrará elecciones el 6 de octubre y su primer ministro, el socialista Antonio Costa, está situado en una cómoda posición para revalidar el cargo, a tenor de los datos que se auguran en las europeas. No le ocurre lo mismo al griego Alexis Tsipras, cuyo partido Syriza se encamina a un duró revés en esta cita con las urnas, ya que los sondeos sitúan a los conservadores de Nueva Democracia con diez puntos de ventaja. El primer ministro ha dejado abierta la puerta al adelanto electoral.

Los últimos en votar este año serán los polacos. Aquí, el partido gobernante, Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw Kazcynski, se mantiene como la fuerza a batir, pero para las europeas la oposición ha optado por hacer frente común y ha formado la Coalición Europea, a la que algunos sondeos dan incluso la victoria. De producirse, está por ver si se reeditaría la coalición para las generales de antes de fin de año.



10. Cuántas mujeres obtienen escaño.



El número de mujeres eurodiputadas ha ido aumentando con el paso de los años, pasando del 16,3% en 1979 al 36,9% en el arranque la anterior legislatura en 2014. Está por ver si ahora, cuando se debate la necesidad de paridad en los altos cargos de la UE, esta cifra sigue aumentando, habida cuenta de que las mujeres constituyen el 52% de la población europea.