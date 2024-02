El PP obtiene en seis de cada diez ayuntamientos más de la mitad del respaldo electoral

El mapa de Galicia apenas cambia de color tras las elecciones del 18-F. La hegemonía del Partido Popular se mantiene en un total de 295 ayuntamientos, solo tres menos que en la cita de hace cuatro años. La excepción son 18 municipios: trece de ellos están liderados por el BNG y solo cinco por el PSdeG.

Pero, ¿dónde obtuvo sus mayores réditos el Partido Popular? En seis de cada diez concellos (un total de 202) obtuvieron un respaldo electoral superior al 50 por ciento, por encima de 47,36 por ciento de sufragios obtenidos el pasado domingo en el conjunto de la comunidad autónoma. Son municipios pequeños, situados en el rural, como Tordoia (A Coruña), Quintela de Leirado (Ourense), Friol (Lugo) o Dozón (Pontevedra).

De hecho, Ourense sigue siendo la provincia que más se vuelca con los populares. En el 80 por ciento de sus concellos, el PP obtiene más de la mitad de los votos emitidos. E incluso hay 12 municipios donde el respaldo electoral supera el 70 por ciento. A la cabeza se sitúa la localidad de Quintela de Leirado, Avión, Beariz, Cualedro o Porqueira.

En Lugo siete de cada diez ayuntamientos dan al PP un respaldo superior al 50 por ciento. En localidades como Friol o Guntín siete de cada diez sufragios fueron para el partido de Alfonso Rueda. Son estas dos provincias del interior los principales caladeros de votos de los populares.

Mientras, en A Coruña las papeletas que llegaron al PP superan la mitad de los respaldos electorales en el 54 por ciento de los ayuntamientos. En Tordoia lograron el 68 por ciento de los votos y en Toques o As Somozas, más del 67 por ciento.

El peor balance es el de la provinca de Pontevedra. Solo en 29 ayuntamientos, el 47 por ciento del total, el PP consigue superar la barrera del 50 por ciento de votos. Dozón se sitúa a la cabeza con un 75 por ciento de papeletas para la fuerza que lidera Alfonso Rueda. Crecente, A Lama, Lalín o Agolada se encuentran también entre los municipios con un mayor grado de respaldo a los populares.

En todo caso, el PP perdió dos escaños en estos comicios —de 42 pasó a 40— y su respaldo electoral bajó unas décimas pasando del 47,96 por ciento en 2020 al 47,36% obtenido el pasado domingo. Esto se traduce en una pérdida de apoyos en 202 concellos, mientras que mejoró sus resultados en otros 111.

Sobresalen casos como el municipio ourensano de A Teixeira donde el partido de Alfonso Rueda se dejó más de 20 puntos de apoyo electoral. De lograr el respaldo del 70 por ciento de los votantes hace cuatro años cayó hasta el 50 por ciento, aunque sigue en el podio como la fuerza más votada.

Fue en la provincia de Pontevedra donde los populares dejaron de ser el partido con más apoyos en un mayor número de concellos: un total de cinco. En Cangas, Catoira, Moaña, Redondela y Vigo el BNG desplazó al PP del primer puesto.

Como contrapartida los conservadores lograron hacerse con la posición hegemónica en A Illa de Arousa y en Fornelos de Montes, donde en las últimas elecciones predominó el PSdeG y ahora se desploma.

En A Coruña los populares también ceden Fene y Mugardos que pasan a estar liderados por el BNG. Los populares también acusan una pérdida en la provincia de Ourense. El PP deja de ser primera fuerza en Vilar de Santos, donde el BNG le adelantó y se convirtió en el partido más votado. Pero, para compensar, los populares se colocaron en el primer puesto en A Mezquita, arrebatando el podio que hasta ahora tenía el Bloque en este concello.

El BNG es ya como segunda fuerza en el 84% de los concellos tras adelantar al PSdeG en 87

Pese a que el PP de Rueda resiste, el avance de los nacionalistas se extiende por todo el territorio consolidándose como alternativa. Tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, el BNG es ya segunda fuerza en el 84 por ciento de los ayuntamientos después de dar el sorpasso al PSdeG en 87 concellos. Mientras, los socialistas se han dejado apoyos electorales en la práctica totalidad de los consistorios: solo mejoraron resultados en 39, la mayoría (33) en la provincia de Lugo, feudo de su candidato, José Ramón Gómez Besteiro. El partido de Ana Pontón, que subió seis escaños, hasta un total de 25, batiendo la marca histórica cosechada ya hace cuatro años, domina ya en trece ayuntamientos (siete más que hace cuatro años). Así, fue la primera fuerza en Corcubión, Fene, Mugardos,, Cangas, Catoira, Moaña, O Grove, Redondela, Soutomaior, Vigo, Verea, Allariz y Vilar de Santos. Se sitúa además como el segundo partido más votado en esta cita con las urnas en un total de 264 municipios, después de arrebatar la plaza al PSOE en 87 ayuntamientos. Los nacionalistas solo bajaron de la segunda a la tercera posición en Antas de Ulla, la única excepción en la que los socialistas dieron el sorpasso adelantando al Bloque y no al revés. La formación frentista también aventajó al PP en otros ocho concellos situándose así como la fuerza más votada. El ascenso de los nacionalistas fue generalizado. Subió en apoyos electorales en todos los ayuntamientos, salvo en 19. En Pontevedra no se le resistió ninguno, en A Coruña solo bajó en un municipio, en Ourense en ocho y en Lugo en un total de 10. El consistorio donde el BNG alcanzó un mayor porcentaje de respaldo electoral fue Vilar de Santos, con el 59,5 por ciento de los votos, seguido de Verea y Allariz, todos en Ourense. Mientras, el descalabro del PSdeG se propagó por 274 ayuntamientos. La provincia de Lugo fue donde mejor resistieron los socialistas. De hecho, de los 39 concellos donde mejoraron sus resultados, un total de 33 están situados en esta provincia. El PSdeG fue la fuerza más votada en las elecciones del domingo en cinco municipios: Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro y Ribeira de Piquin, en Lugo, y Calvos de Randín y Entrimo, en Ourense. Solo ocupa la segunda plaza en 31 ayuntamientos, de manera que queda relegado al tercer puesto en el 86 por ciento de los ayuntamientos de Galicia (271). En Ourense resultó damnificado por la irrupción de Democracia Ourensana, que desplazó a los socialistas a la cuarta plaza en seis localidades. El PSdeG ni siquiera rentabilizó los concellos en los que gobierna. Solo fue el más votado en cinco de ellos. En 73 consistorios regidos por un alcalde socialista, el 18-F situó a esta fuerza en la tercera plaza. Y en otros 20 fue la segunda candidatura más votada. El mayor porcentaje de apoyo electoral lo obtuvo el PSdeG en Ribeira de Piquin (50,5 por ciento) y en Entrimo (47,5 por ciento).