Candidatos de feria: ¿a cuánto van las promesas?

Las banderolas, carteles y artículos electorales tomaron hoy la feria de Betanzos. Como ya es tradición cada cuatro años en mayo, los candidatos instalaron puestos para pedir el voto, repartir sus programas y escuchar las demandas de los betanceiros. El PSOE desplegó todo su arsenal: caramelos, chapas, bolígrafos.... Al frente el puesto, una radiante María Barral, que no paró de atender a vecinos durante toda la mañana. Y que encajó con una sonrisa alguna que otra broma: "Y no tenéis nada de comer, pulpo o algo así, yo a esta hora ya tengo hambre", bromeó una mujer. A solo unos metros, el BNG de la comarca betanceira repartía sus programas. No faltó ni un candidato a la cita. El anfitrión, Henrique del Río estuvo acompañado por Carlos Díaz, de Aranga; David Carro, de Bergondo; Pura Ferreño, de Coirós; Cristina López, de Abegondo y Henrique Abraira, de Miño. Y tampoco se quiso perder el mercado el nacionalista Néstor Rego, que preguntado sobre a cuánto están las promesas, replicó con retranca: "Eso pregúntaselo a los de al lado", bromeó, en alusión a los socialistas.

El PP tampoco faltó a la cita. La candidata, Cecilia Vázquez, recorrió la feria arropada por sus compañeros de lista y, a última hora de la mañana, se montó a un peculiar food truck. "Aquí solo se sirven programas", apuntó.