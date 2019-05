"La estrategia de Alternativa estos años ha sido calcada a la del GIL en Marbella"

Su reelección como candidato del PSOE fue complicada, con la directiva provincial en contra

Tuvimos una lucha dura pero la agrupación entera me apoyó, juntos hicimos fuerza. Tengo un gran equipo que logró que esto fuera posible, luchamos contra la imposición de un candidato, estuvimos cuatro meses con las manos atadas a la espalda pero felizmente las cosas se resolvieron como tenía que ser, por la vía democrática.

Su candidatura se presentó el mismo día y hora que la del PSOE de Oza-Cesuras y el presidente provincial acudió a la segunda, siendo Oleiros uno de los diez concellos de mayor población de Galicia. ¿La apuesta por el rural?

Casualidades de la vida porque de todos es sabido que Valentín [González Formoso, secretario provincial del PSOE], [José Manuel] Lage [secretario de Organización del partido en la provincia] y nosotros nos llevamos estupendamente. Agradecemos muchísimo el apoyo de la dirección provincial al partido y espero que gracias al apoyo de todo tengamos un buen resultado.

¿Especifico que el tono es irónico?

No creo que haga falta.

El PSOE ganó las generales, en Oleiros por primera vez fue el más votado... ¿hay optimismo para el domingo?

Una de las pocas verdades que dice Gelo es que Oleiros es singular, porque hay que reconocer que la fuerza e implantación de este partido, 40 años gobernando, ejerciendo un poder absoluto y absolutista, hace que sea una de las plazas más complicadas de Galicia. Oleiros es una excepción democrática, un ejemplo de carencia de transparencia. Pero sí, la perspectiva es buena, de mejorar los resultados, pero vamos a ser prudentes.

¿Mejorar hasta doblar, hasta los cuatro concejales?

Sí, nuestro objetivo es doblar representación, creemos que es posible, aunque no consideraremos un fracaso no alcanzarlo, sabemos que es una plaza difícil y tenemos pocos medios.

Va a competir con exsocialistas

Imagino que te refieres al candidado de Ciudadanos, que fue militante nuestro. A día de hoy eso es irrelevante, lo que importa son las ideas, no las personas.

¿Estaría abierto a pactos?

Lo mejor es escuchar la opinión del pueblo, su voluntad, e interpretarla lo mejor posible.

Con el PP pactó un pleno

No. Tenemos múltiples y notorias diferencias con el PP, lo que hubo fue un pleno extraordinario que solicitamos de forma conjunta, algo puntual y que recoge la normativa, porque hay algo de especial gravedad, la opacidad, la falta de credibilidad de los medios públicos y la falta de pluralidad. Queremos que se puedan regular estos medios y que no sean el cortijo del alcalde, que usa medios públicos para fines partidistas.

Imagine que es alcalde, ¿qué tres medidas urgentes tomaría?

Primero, medidas encaminadas a acabar con todo tipo de pobreza en Oleiros, no se puede gastar dinero en cosas inútiles como la cubierta de Mera, no por la cubierta en sí, sino porque te pones en medio y te llueve, la lluvia no cae en vertical. Y lo mismo las marquesinas, con mal diseño, que tienen que cambiarlas. No he visto ayudas para la pobreza energética, aplicación de bonificaciones en el agua o la basura. El alcalde dice que todos somos ricos, pero es que hay unos cuantos ricos que hacen media y sale distorsionada. Hay un problema importante de vivienda, la estrategia de Alternativa en los últimos años ha sido calcada a la del partido GIL en Marbella, expulsión de los que no son ricos. Una amiga, Paula, de San Pedro, ha tenido que irse a vivir fuera. Hay que compensar estas deficiencias. Y mejorar servicios sociales. Hace poco murió un amigo de cáncer de pulmón, pedimos ayuda a Servicios Sociales para limpiar su casa y pasó una factura de 400 euros. La segunda medida, promoción de la economía y el empleo, ayudar a que se instalen empresas y negocios, y dotar de seguridad jurídica a empresas y particulares. Y tercero, mejorar Santa Cristina, está muy abandonada, como todo el comercio. La concepción del alcalde es Oleiros ciudad dormitorio para pasear los domingos. Por cierto, es curioso que la obra estrella de un gobierno que se considera comunista sea un campo de golf. Se promueve un urbanismo extensivo, consumidor de recursos.

Áreas caninas. Lo pregunto a todos porque lo llevan en el programa, menos Alternativa

Lo incluimos porque lo pide la gente y los políticos tienen que cumplir los deseos de los ciudadanos, es nuestro deber. Queremos sacrificio cero. Y también en medio ambiente, queremos otro concepto de parque, no solo un campo con cuatro árboles y dos bancos, es gravísima la pérdida de masa forestal, es Oleiros marrón, no Oleiros verde. Aquí está O Paraíso. En el programa también incluimos tener una oficina de información al consumidor, poner puntos de atención al ciudadano en los núcleos de más de mil habitantes y crear un punto de atención sociolaboral para asesorar a empleados por cuenta ajena y parados, contactarlos con empresas...

Eso ya se hace en el Centro Municipal de Formación

Sí, y los técnicos hacen un trabajo extraordinario pero no es suficiente, se pueden mejorar sus competencias, que tenga más fondos y recursos.

Es curioso, el candidato del PSOE está afectado por una contribución especial y el del PP, por una expropiación, por parte del Concello

Vamos a cumplir la legalidad, es nuestra obligación, pero en lo de las contribuciones especiales creemos que no se ha hecho conforme a derecho, se ha ido al límite del 90% y yo presentaré alegaciones y recursos. El alcalde miente, dijo que no habría contribuciones si todos cedían, en la rúa Tema todos cedimos y ha puesto contribuciones. En un caso, incluso exploraremos la vía penal.

¿ORA sí o no?

A favor de regular el estacionamiento pero que no cueste dinero a los vecinos, como en Culleredo, estás un tiempo, anotas cuando llegas. Pero cobrar, no me parece justo ni útil y sobre todo, es necesario poner zona de residentes.

¿Aficiones?

Ir en kayak por toda la ría, el tenis, la lectura. Y andar en moto.

¿Qué coche tiene?

Un Volvo de quince años que le compré a mi padre.