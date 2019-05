"Te presentas porque ves que existe miedo al alcalde, en el siglo XXI"

El Concello tiene al candidato del PSOE con una contribución especial, y a usted, el candidato del PP, con una expropiación, la de las casas de Bastiagueiriño...

No es un tema que me guste hablar. Me parece bien que expropien, es para un bien público, un parque, pero al precio que vale. Es la vivienda de mi suegra, yo tengo mi casa aunque fuimos a vivir ahí. El alcalde mintió cuando dijo que negoció con los afectados, aún llegó ahora la carta del Concello con la primera oferta, una cantidad ridícula, debería permitir poder comprar una casa parecida.

¿Apellidarse Bonome, es un plus?

Todo el mundo me conoce por Bonome, y yo me considero una buena persona. Los veterinarios tenemos una sensibilidad especial.

¿Por eso lleva en el programa la creación de áreas caninas?

Yo tengo dos perros, tuve cuatro. En Oleiros hay censados unos 7.000 perros pero creo que hay unos 11.000 y creo que por el bien de todos, de los que tienen y los que no, debe haber unos espacios reservados para ellos, para que tengan su espacio, un respeto mutuo. Aquí no hay nada. En Culleredo hay áreas para perros, no tiene demasiado coste. Incluso se podría reservar una cala o una zona de la playa para ellos. La ordenanza municipal permite llevar perros a las playas en invierno pero en la práctica no es así, te multan.

¿Están basando su campaña en denuncias contra el alcalde? Llevan seis por lo menos.

No basamos nuestra campaña en eso, pero sí es la noticia que tiene más repercusión. Lo que estamos haciendo es reclamando contra algo que se está haciendo hace muchos años, un abuso sobre los medios de comunicación que se pagan con fondos municipales, y la Junta Electoral nos está dando la razón en todo. Nuestra campaña no se basa en eso, sino en hablar con la gente puerta por puerta, trabajo en redes sociales. Hemos construido un equipo de gente muy trabajadora, estoy muy orgulloso, gente joven y veterana, con experiencia y sin ella.

Ustes es de los de sin experiencia en política. ¿Cómo se decidió a dar el paso?

Me metí porque soy una persona que veía que en Oleiros se podían hacer las cosas de otra forma, se tiene una imagen que no es real del municipio y del alcalde. En el siglo XXI, que en el ayuntamiento con más renta de Galicia haya miedo al alcalde, pues te presentas por esto. Un vecino te denuncia una irregularidad pero si hablas de dar el nombre o una foto, ya te dice, no, no, que no se entere Gelo. No entiendo cómo le votan.

No entiende cómo le votan, pero ya van cuarenta años.

A lo largo de estos años ha cuidado su imagen, siempre sale diciendo que Oleiros es el mejor. Pero hay una franja importante de gente que reside en Oleiros pero no vive en Oleiros y se conforma con tener una buena casa y buenos servicios. Yo no entiendo cómo un concello como éste, con el INEF, tantos deportistas, no tiene una instalación para eventos internacionales, por ejemplo. El otro día en una urbanización un vecino nos decía yo aquí estoy de maravilla, salvo a veces que me quedo sin agua. ¿Con una casa de medio millón de euros y no tienes agua?

Imagine que es alcalde, ¿las primeras medidas?

Primero una auditoría. Después de cuarenta años gobernando... Luego reunirse con asociaciones de vecinos, empresarios, ver en qué se podría mejorar. Santa Cristina, lo primero, está claro que hay vecinos de primera y de segunda. Fomentar la transparencia y sobre todo, la movilidad, que es de lo que más se quejan los vecinos. Se ha crecido de forma desorbitada y el plan general no lo tuvo en cuenta. Se ha licitado todo, y con carreteras como la de la costa con un solo carril por sentido, no puede absorber tanto tráfico.

Pero en Che Guevara, al principio, está lleno de casas al borde, no se podría ampliar.

Se puede hacer un estudio, buscar donde no afecte a las viviendas, y si afecta a alguna se expropia y se paga. Yo creo que el vial 18 sí ayudará mucho. La vía ártabra ahora mismo, nada. En Aranga por ejemplo vas y las carreteras están mejor que aquí, y todo con luz LED, y en Abegondo igual. Y habría que mejorar la seguridad, tenemos pocos efectivos, la federación de municipios recomienda un policía por cada 500 habitantes y estamos en uno por cada mil. Y en verano solo contratan cuatro auxiliares cuando hay vandalismo, robos en chalés, drogas. Se podrían poner comisarías, locales en Santa Cristina y otros lugares.

El PP perdió tres concejales en 2015. ¿El objetivo es recuperarlos?

Como mínimo recuperar. Los resultados del PP no fueron buenos porque hubo división del voto, pero en las municipales se vota más a la persona. Yo me hice militante ahora, aunque ya tenía la ideología, tenemos unos ideales y queremos defenderlos. Ciudadanos puede tocar algo el voto pero creo que la gente va a valorar el trabajo que hemos hecho, el contacto con los vecinos. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho, independientemente del resultado.

El PP siempre ha sido muy crítico con la estatua del Che. ¿La quitaría?

Mucha gente me lo pide pero creo que no es algo prioritario. La estatua es bonita, aunque creo que habría sido mejor una sobre el deporte, del surf, por ejemplo.

Destacan que la número 2 de la lista, Tristana Moraleja, la excandidata, estará en el Congreso. ¿De nuevo un plus?

Tristana tuvo mucho que ver en obras como el vial de Cristo Rey, el tanque de tormentas. Es bueno tener una persona en el Congreso que luche por A Coruña, porque se haga lo de Sol y Mar, A Pasaxe...

¿Por qué votar al PP?

Porque creo que se puede vivir mucho mejor, reducir el IBI, hacer que la gente no se marche a Arteixo a vivir porque no puede pagar una vivienda aquí, apoyar a los negocios, mejorar el turismo, aprovechar los turistas de los cruceros que vienen a A Coruña...

¿ORA sí o no?

Apostamos por aparcamiento para residentes y zonas para visitantes de máximo dos horas.

¿Aficiones?

Hago mucho running, gimnasio. Y salir con los amigos y la familia. Y estudiar, siempre estoy estudiando, ahora inglés, otra carrera en la UNED...

¿Qué coche tiene?

Un Audi A4 de la empresa, el de mi mujer y yo un clásico, un Jeep Wrangler.