"Rehabilitaremos O Pasatempo sí o sí, pero de una forma sostenible"

Se estrena en una plaza complicada. ¿Cree que el PP puede alcanzar la mayoría necesaria para gobernar?

Yo creo que en Betanzos ya no es una cuestión de siglas, sino de personas y de proyecto. Nuestro equipo es de gente de Betanzos con una trayectoria acreditada, con experiencia en empresa privada y administración, y creo que eso nos puede ayudar a conseguir esa mayoría.

Si logra la alcaldía, ¿qué proyectos se van a hacer sí o sí el próximo mandato?

Sí o sí vamos a rehabilitar O Pasatempo porque es una joya única en Europa, pero de una forma sostenible. Betanzos tiene un patrimonio muy grande, muy importante, que necesita inversiones potentes y hay que hacerlas. Ahora bien, hay que ver también el camino sostenible. Debemos cobrar una entrada simbólica que ayude a su mantenimiento y que vaya acompañado de unas medidas de seguridad. Lógicamente estarían exentos los escolares y los vecinos de Betanzos y también habría bonificaciones.

¿Y algún otro proyecto?

Hay que avanzar en la recuperación del casco histórico, continuar ese camino que inició la Xunta con el programa Rexurbe y sacar partido a las ayudas. Y proponemos también una línea de ayudas para embellecer fachadas. También priorizamos la apertura de un centro de día y la mejora de las infraestructuras deportivas. Hay que dar alternativas de ocio a los jóvenes, en Betanzos hay unas tasas de abandono escolar brutales, unas tasas de consumo de alcohol y drogas espectaculares, se está convirtiendo en el botellón casi de A Coruña, comarca y Betanzos y comarca. Tenemos que ofrecer alternativas para que por lo menos tengan algo en lo que escoger.

Esta campaña tendrán un nuevo rival, Ciudadanos. ¿Les preocupa?

A mí no me preocupa nada, estamos centrados en nuestro proyecto y en escuchar a la gente... Es verdad que algún voto nos sacará, pero también al PSOE... quién sabe. También hay que tener en cuenta que Javier de la Fuente ya estuvo en el PP, después montó un partido independiente, después estuvo en UPyD y ahora en Ciudadanos... Hombre, no sé...

Y fue socio del PP y el pacto acabó un poco mal...

Sí, acabó mal y después le dio el gobierno al PSOE... Yo creo que eso es algo que muchos betanceiros a lo mejor no lo perdonan.

¿Y lo perdonaría en el PP en el caso de que haya que pactar?

Sí, claro, nosotros estamos aquí por Betanzos. Yo si Betanzos estuviese fantástico no me metía en este lío ni de broma, pero por Betanzos yo no me niego a nada en absoluto.