El novato destrona a Mouriño

García Seoane apostó fuerte. Iba a por la Alcaldía con un candidato que desde todos los sectores coincidieron en describir como "muy conocido". Y acertó. En sus primeras elecciones, el cabeza de lista de Alternativa dos Veciños en Carral, Javier Gestal, ha arrasado con casi 16 años de Alcaldía del popular José Luis Fernández Mouriño. Con 197 votos más que el PP y los mismos concejales, cinco, el partido de la margarita tendrá el bastón de mando con el apoyo del PSOE, que adelanta que dará luz verde a su investidura.

La incógnita ahora es si Alternativa buscará y encontrará un pacto de gobierno con los socialistas, que con tres concejales le darían la mayoría absoluta, o gobernará en solitario. Este diario intentó ayer sin éxito conocer la postura del que, salvo improbables giros de timón, será el nuevo alcalde de Carral.

El candidato del PSOE, Pablo Couto, sí ha adelantado que dará luz verde a un cambio en la Alcaldía carralesa. Coherente con su postura en los últimos años, Couto sostiene que "el objetivo primero era desalojar a Mouriño, así que se les dará el apoyo". Sobre la posibilidad de un pacto de gobierno con Alternativa, el cabeza de lista del PSOE asegura que "es muy pronto". "De momento no conocemos el programa, porque lo que han presentado es muy generalista, valdría para Carral, Cambre o Culleredo. Cuando lo conozcamos, veremos", afirma. Y da a entender que, a falta de tomar una decisión o negociar, el mandato comenzará con un gobierno en minoría. "En principio, vamos a apoyar la investidura y ver cómo va funcionando, y poco más", concluye Couto.

El partido que ha gobernado Carral desde 2003 convocará una reunión esta semana para analizar los resultados y decidir los siguientes pasos, entre los cuales no se descarta la marcha de Mouriño. El partido admite que no ha obtenido "lo resultados esperados". El cabeza de lista y alcalde saliente reconoce que "aunque sabía que las mayorías son difíciles de alcanzar, no contaba con perder dos concejales". La agrupación asegura, además, que confiaba en ser la lista más votada. "Sabemos perder", añade Mouriño, quien el domingo felicitó al candidato de Alternativa dos Veciños por los resultados.

La fuerte entrada de Alternativa en la Corporación de Carral se explica en cifras por la caída de PP y PSOE y por un aumento en la participación con respecto a las elecciones municipales de 2015. El partido de la margarita debuta con 1.503 votos, casi el 38% de los emitidos. El PP sufrió una caída de los 1.586 votos de hace cuatro años, un 47%, a 1.306, el 33%, y baja de los siete concejales que le dieron la mayoría absoluta a cinco. El PSOE baja todavía más, de cinco a tres concejales, tras reducirse sus apoyos de las 1.046 papeletas socialistas de 2015, un 31%, a las 831 del pasado domingo, un 21% del total. La participación se incrementó en Carral en 586 votantes con respecto a la anterior convocatoria local, al subir de los 3.400 votos emitidos en 2015, cuando la participación fue del 66%, a 3.986 participantes, casi el 76% del electorado municipal. Plataforma Electores de Carral se queda sin el concejal que obtuvo en los pasados comicios, como Asemblea Cidadá de Cambre-Son. Y Ciudadanos tampoco logra entrar en la Corporación.

La elección de Javier Gestal como candidato fue también determinante. Contrincantes, vecinos y diversos agentes del ámbito político de la comarca señalaron al cabeza de Alternativa dos Veciños en Carral como uno de los aspirantes más sólidos del área metropolitana a dar un vuelco en las urnas de su municipio. Funcionario del Ayuntamiento carralés e hijo de los dueños de un conocido bar en el centro del pueblo, su popularidad y talante le perfilaban como un peligroso adversario. El presidente de su partido, de hecho, daba por seguro que en Carral se harían con la Alcaldía.

Y sus augurios se hicieron realidad este domingo. Ningún otro partido en el área coruñesa ha logrado en estas elecciones en su primera vez ante las urnas entrar en la Corporación con una representación tan elevada y con el bastón de mando en la mano. Gestal ha logrado derrocar a un alcalde histórico en el ´área, que gobernaba con mayoría absoluta y había logrado mantenerse en el gobierno desde que accedió, con una moción de censura, en 2003.