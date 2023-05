Campaña electoral de Miguel Lorenzo (PP), entre “unión” y “sentimiento”

Confiesa Miguel Lorenzo, candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, que no es futbolero, pero que últimamente ha ido a Riazor a ver al Deportivo, y sufre. De sus estancias en la grada, prosigue, le ha llamado la atención, y agradado, “el sentimiento común de unión” de una afición hacia su equipo de fútbol. Y reflexionando, en plena tensión deportiva, ha trasladado esa “comunión” a su carrera para ser alcalde de A Coruña. “Yo quiero ser así, quiero una emoción así en la ciudad, que haya acciones y sentimientos comunes que nos unan a todos en los grandes proyectos y por encima de las siglas”, proclamó ayer Lorenzo en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa en el hotel NH Finisterre.

“Voy a ser un alcalde atípico para todo el mundo y quiero que todos los coruñeses estén gobernados por alguien que tenga ese sentimiento de unión”, insistió el candidato popular, que aprovechó el encuentro para exponer las líneas de actuación principales de su programa de gobierno —las que ya ha avanzado en actos públicos— y concretar algunas iniciativas. Incidió en aspectos de movilidad y tras recalcar que la ciudad “es una ratonera” que acumula “colapsos” en los desplazamientos en el centro, adelantó que uno de sus planes para evitar esta situación es soterrar el tráfico en la totalidad de la avenida do Porto.

Esta solución la recogía ya la construcción del túnel de la Marina en el mandato del PP (2011-2015), pero la ejecución el vial subterráneo solo llegó hasta la altura del Kiosco Alfonso. Lorenzo recuerda que “ya existe” un proyecto y añade que ahora “hace falta voluntad política” para llevarlo a cabo. El director del equipo autor de las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Puerto, encargadas por el Gobierno de Inés Rey a la Universidade da Coruña este mandato, Carlos Nárdiz, también apuntaba a este periódico que “a largo plazo” el documento propone un túnel hasta la plaza de Ourense, enclave que sería objeto de reforma.

Lorenzo propone unir los jardines de Méndez Núñez con los muelles de Calvo Sotelo y Batería, ya abiertos al uso público. De esta forma, toda la superficie sería peatonal desde Los Cantones, zona en la que no le agradan las medidas de peatonalización realizadas. “Me comprometo a que todo el tráfico de arriba va a desaparecer. Tal como están Los Cantones ahora es nefasto, y eso lo reconoce el Gobierno, como ocurre en Alcalde Marchesi, obra que no van a inaugurar porque tiene materiales que no se corresponden con el uso urbano”, repasó.

Seguridad, limpieza y barrios

El candidato del Partido Popular se centró en otros “problemas” que asegura que le han transmitido los vecinos en los últimos meses. Respecto a la inseguridad, resaltó que “los ciudadanos no se sienten seguros por el aumento de la delincuencia” y prometió que si gobierna habrá cien plazas de policía local en cuatro años. En cuanto a la falta de limpieza, su apuesta pasa por un control de las concesiones del servicio y por un plan de concienciación entre los ciudadanos. Y de los barrios dijo que “se sienten abandonados” por falta de actuaciones en sus infraestructuras. “Se está haciendo una política de parcheo pura y dura que nos perjudica a todos”, comentó.

A lo largo del día Miguel Lorenzo tuvo más agenda electoral. El candidato a la Alcaldía repartió publicidad del partido en San Andrés y repasó propuestas para otros zonas de la ciudad: en O Castrillón prometió impulsar nuevos equipamientos, zonas verdes, estacionamientos y viviendas de protección, así como poner en marcha una residencia para mayores; en Palavea y Pedralonga, rediseñar las líneas de bus urbano ampliando frecuencias, y crear un carril bici entre Matogrande y la Ciudad de las TIC; y en Eirís, acondicionar la apertura del parque hacia Casablanca y la parcela municipal de la calle San Lázaro con senderos, mobiliario urbano e iluminación, además de rehabilitar el núcleo rural de Lamadosa-Eirís.